7 vs. Wild Staffel 3: Reality-Survival-Show wandert zu Amazon – Es ist zwei Jahre her, dass die erste Staffel der Survival-Show „7 vs. Wild“ auf der Videoplattform YouTube zu einem Überraschungshit mutierte. Im letzten Jahr konnte man dann mit der zweiten Staffel „7 vs. Wild: Panama“ den Mega-Hype um die Serie wiederholen. Das Format erreichte einmal mehr ein Millionenpublikum und schaffte einen bemerkenswerten YouTube-Erfolg aus deutschen Landen, der Seinesgleichen sucht.

Zur Freude aller Fans entschieden sich die Macher um den YouTube-Outdoor-Abenteurer und Survival-Profi Fritz Meinecke dazu, 2023 mit einer dritten Staffel an den Start zu gehen. Schnell war der gigantische Hype um die so erfolgreiche und beliebte Outdoor-Reality-Show erneut angefacht. Die dritte Staffel von „7 vs. Wild“ bietet indes viel Neues. Vor allem diese frisch eingetrudelte News ist beachtlich:

Das gefeierte Reality-Survival-Format wandert zum Streaming-Giganten Amazon. Dort werden dann zuerst die neuen Folgen der dritten Staffel bei Amazon Freevee zu sehen sein. Doch keine Sorge, Staffel drei von „7 vs. Wild“ wird weiterhin auch bei YouTube laufen. Nur mit dem Unterschied, dass zuerst die neuen Folgen beim Streaming-Dienst zu sehen sind und dann erst auf der Videoplattform gezeigt werden.

Auf Amazon Freevee könnt ihr natürlich auch alles kostenfrei und ohne Abo sehen, nur dass man hierbei Werbeunterbrechungen in Kauf nehmen muss. Es werden, wie auch schon in der vorigen Staffel, immer zwei neue Episoden pro Woche – immer dienstags und freitags – veröffentlicht. In der dritten Staffel von „7 vs. Wild“ kann man sich indes auf viele spannende Neuerungen freuen. So werden erstmals Zweier-Teams gebildet.

Es werden insgesamt 14 Teilnehmerinnen und Teilnehmer in die raue Natur geschickt, die dort sieben Teams bilden. Außerdem müssen sie dort anstatt der zuvor sieben Tage in Staffel drei nun ganze 14 Tage aushalten. Das Ganze in diesem Jahr in der kanadischen Wildnis British Columbias. Neu ist auch, dass die Kandidatinnen und Kandidaten nicht mehr sieben Gegenstände mitnehmen dürfen.

In Staffel drei bekommt nämlich jedes Team eine 1-Liter-Flasche, die jedes Team vor der Aussetzung befüllen kann, womit sie möchte. Dies alles sind spannende Änderungen, die dafür sorgen werden, dass Fans reichlich Bushcraft- und Survival-Content erleben werden. Alleine schon wegen der 14 Tage in der Natur, die alle vor echte Herausforderungen stellen werden.

Ein Highlight der dritten Staffel von „7 vs. Wild“ sind indes die Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Denn hier haben die Macher eine bunte und überaus spannende Mischung aus Profis und Anfängern gefunden, von YouTube-Stars bis hin zu echten Legenden, allen voran Joey Kelly und Andreas Kieling.

Überzeugt euch selbst, nachfolgen seht ihr alle Teams der dritten Staffel:

Fritz Meinecke und Survival Mattin

Joey Kelly und Andreas Kieling

„Naturensöhne“ Andy und Gerrit

Hannah Assil und Ann-Kathrin Bendixen (Affe auf Bike)

Jens „Knossi“ Knossalla und Sascha Huber

Papaplatte und Reeze

Trymacs und Rumathra

