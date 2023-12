60 Jahre „Winnetou 1“: Kult-Western erstmals in 4K UHD fürs Heimkino – Es ist ein echter Meilenstein in der Filmgeschichte: „Winnetou 1“, der Western-Klassiker aus dem Jahr 1963, begeistert nun seit ganzen sechs Jahrzehnten Fans des Western-Genres. Regie führte Harald Reinl, und die Besetzung war mit Stars wie Lex Barker, Pierre Brice, Mario Adorf und Marie Versini hochkarätig.

Die Geschichte dieses Abenteuerfilms hat über die Jahre hinweg unzählige Menschen in ihren Bann gezogen. Passend zum 60. Jubiläum ist nun „Winnetou 1 erstmals in 4K UHD in einer speziell restaurierten Version als limitiertes Mediabook erhältlich ist. Dieses Mediabook ist nicht nur ein Muss für Sammler, sondern bietet auch einen tieferen Einblick in die Filmgeschichte. Es enthält ein 32-seitiges Booklet, das wertvolle Informationen über die Drehorte und die Hintergründe der Produktion liefert.

Legendär Lex Barker als Old Shatterhand und Pierre Brice als Winnetou

Der Film erzählt die Geschichte der Great Western Railroad, die unter der Leitung von Santer durch das Gebiet der Apachen gebaut wird. Old Shatterhand, der als Vermessungsingenieur der Gesellschaft arbeitet, durchschaut Santers hinterlistigen Plan zu spät. Eine fesselnde Geschichte entfaltet sich, als Winnetou, der Sohn des Apachen-Häuptlings, in die Hände des feindlichen Kiowa-Stammes fällt und Old Shatterhand ihn zu retten versucht.

Die Hauptfiguren in „Winnetou 1“ sind hierbei natürlich unvergesslich: Lex Barker als Old Shatterhand, Pierre Brice in der Rolle des Winnetou und Mario Adorf als der skrupellose Bandit Santer. Das limitierte Mediabook bietet nicht nur die 4K UHD Version des Films, sondern auch eine Blu-ray mit der neu abgetasteten Filmfassung. Ein besonderes Highlight sind die zahlreichen Extras, wie die Audiodeskription, der Original-Kinotrailer, eine Interview-Dokumentation und ein Blick hinter die Kulissen mit Lex Barker.

Hommage an einen zeitlosen Klassiker

Auch die Freundschaft zwischen Pierre Brice und Lex Barker wird beleuchtet. Mit damals über drei Millionen Besuchern gehört „Winnetou 1“ zu den erfolgreichsten deutschen Kinofilmen. Die Veröffentlichung der 4K UHD-Version ist auch eine Hommage an diesen zeitlosen Klassiker und bietet eine einzigartige Gelegenheit, den Film in einer nie dagewesenen Qualität zu erleben.

Fans von Winnetou und Liebhaber des Genres können sich auf ein eindrucksvolles Filmerlebnis freuen, das die Faszination dieses zeitlosen Abenteuers auf eine ganz neue Ebene hebt.