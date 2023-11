60 Jahre Silvestertradition: Jubiläumsshow zu „Dinner for One“ kommt – Seit sechs Jahrzehnten ist der Kurzfilm „Dinner for One“ aus dem Jahr 1963 ein fester Bestandteil der Silvesterfeierlichkeiten in Deutschland und vielen anderen Ländern. Diese Show hat sich zu einem echten Kultphänomen entwickelt, das Generationen verbindet. In diesem Jahr, 2023, feiert der Sketch sein 60-jähriges Jubiläum - ein Meilenstein, der eine besondere Würdigung verdient.

„Dinner for One“, auch bekannt als der 90. Geburtstag, ist ein Sketch, der im Schwarzweißformat in 18 Minuten eine humorvolle Geschichte erzählt. Es geht um Miss Sophie (May Warden), die ihren 90. Geburtstag feiert, und ihren Butler James (Freddie Frinton), der in die Rollen der verstorbenen Freunde schlüpft und zunehmend betrunkener wird. Der Sketch, der ursprünglich vom NDR produziert wurde, hat sich zu einer festen Tradition entwickelt und wird jedes Jahr aufs Neue ausgestrahlt.

Feier zum 60-jährigen Jubiläum

Anlässlich dieses besonderen Jahrestages plant der NDR eine große Jubiläumsshow, moderiert von dem bekannten Comedian und TV-Star Bernhard Hoëcker. Die Show mit dem Titel „60 Jahre Dinner for One - Die Jubiläumsshow“ verspricht, ein spannendes Event zu werden, bei dem prominente Gäste eingeladen sind, um sich in einem Quiz mit interessanten Fakten über den Silvesterklassiker zu messen. Die Aufzeichnung der Show findet am 26. November 2023 in den Hamburger TV-Studios der FLOW media GmbH statt. Leider steht noch kein genaues Datum für eine TV-Ausstrahlung fest.

Die Produktion von „Dinner for One“ ist davon ab eine faszinierende Geschichte für sich. Gedreht wurde der Sketch ursprünglich in englischer Sprache mit englischen Darstellern, aber unter der Regie von Heinz Dunkhase als deutsche Produktion. Der Sketch, der ursprünglich von Peter Frankenfeld nach Deutschland gebracht wurde, wurde 1963 im Hamburger Theater am Besenbinderhof vor einem Live-Publikum aufgezeichnet und hat seitdem einen festen Platz im deutschen Fernsehprogramm. Trotz Versuchen, eine farbige Version zu drehen, bleibt die Schwarzweiß-Version bis heute die beliebteste und meistgesehene.

Ein weltweites Phänomen

Was „Dinner for One“ so besonders macht, ist seine weltweite Popularität, die weit über die deutschen Grenzen hinausgeht. Der Sketch ist nicht nur in Deutschland, sondern auch in Ländern wie Finnland, Schweden, Norwegen, Österreich, Dänemark und sogar in Australien und Südafrika eine Silvester-Tradition. Der 60. Geburtstag von „Dinner for One“ ist also ein Ereignis, das man nicht verpassen sollte.

Obwohl der genaue Ausstrahlungstermin der Jubiläumsshow noch nicht bekannt ist, verspricht sie, ein unterhaltsames und unvergessliches TV-Erlebnis zu werden, das den Geist dieses zeitlosen Klassikers sicherlich würdigen wird.

