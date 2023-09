6 Monate Netflix geschenkt: Mit dieser Methode funktioniert es – Die Preise für Streaming-Dienste steigen. Insbesondere im Hause Netflix liefert man den Kunden dafür aber auch Serienhits und Filme praktisch am Fließband, gerade erst bekam „Black Mirror“ eine neue Staffel, zudem begeistert nun „One Piece“ in einer Realadaption die Anime-Fans. Wer noch kein Netflix-Abo hat, könnte für sechs Monate an das Komplettpaket gelangen. Ein Medienportal erklärt, wie.

Bei „PC Games“ erläutert man, wie das Ganze funktioniert. Einen Haken hat die Sache allerdings: Man benötigt dafür einen Vertrag mit dem Dienst MagentaTV. Die Telekom bietet hierbei den Tarif „MagentaTV Smart Netflix“ an, im Zuge dessen die ersten sechs Monate Netflix vollständig kostenlos sind. Erst mit dem siebten Monat fällt die monatliche Abogebühr von 13 Euro an. Teil des Pakets bei der Telekom sind überdies 100 TV-Sender in HD-Qualität, wie „PC Games“ erläutert.

Diese kann man in der entsprechenden App ansehen

Zudem sind im Angebot die zahlreichen Filme und Serien der eigentlichen Hauptplattform enthalten. So gibt es nicht nur die Netflix-Mitgliedschaft, sondern laut dem Portal auch ein Abo bei RTL+ Premium. Wer mit dem Abschluss eines Abos bei MagentaTV liebäugelt, sollte im Hinterkopf behalten, dass der für sechs Monate enthaltene „Gratis“-Tarif von Netflix das werbefinanzierte Angebot ist, es handelt sich also um die Basisvariante des Streaming-Riesen.

So lassen sich demnach zwar bessere Tarife bei Netflix zubuchen, doch damit entfällt das Gratisangebot. Wer sich jedoch mit dem werbefinanzierten Netflix-Modell begnügen kann, spart laut „PC Games“ bares Geld. Die Vertragslaufzeit bei der Telekom umfasst 24 Monate. Das Angebot könnte also für jene etwas sein, die sich an der letzten Preiserhöhung von Netflix Deutschland stören. Das Standard-Abo in HD-Qualität schlägt nunmehr mit immerhin 12,99 Euro monatlich zu Buche.

4K-Inhalte erfuhren ebenfalls eine Preiserhöhung:

So kostet der Netflix-Premiumtarif mittlerweile gar 17,99 Euro. Da ein Passwort-Teilen nicht mehr möglich ist, da Netflix Gegenmaßnahmen eingeleitet hat, haben Kunden nur noch die Wahl der Zusatzmitgliedschaften. Dabei kann der Eigner eines Kontos pro Person nun zusätzlich 4,99 Euro zahlen, damit Dritte außerhalb des eigenen Haushalts den Account nutzen können.

Quelle: pcgames.de