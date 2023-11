4K Remaster zu „The Abyss“: James Camerons Sci-Fi-Klassiker zurück im Kino – Die Kinolandschaft ist stets in Bewegung, und manchmal kehren vergangene Schätze in neuem Glanz zurück auf die große Leinwand. Dies steht nun auch James Camerons Sci-Fi-Klassiker „The Abyss“ bevor. Denn der Streifen feiert am 6. Dezember 2023 für einen Abend sein Comeback in einer speziellen 4K UHD restaurierten Fassung in den Kinos.

Das ganze unter dem Namen „The Abyss: Special Edition“, was nicht nur eine Hommage an das Original ist, das erstmals 1989 die Zuschauer faszinierte, sondern auch eine Gelegenheit, die Tiefen dieses Films in einer noch nie da gewesenen Qualität zu erleben. James Cameron selbst betont die Bedeutung dieser Restaurierung mit den Worten: „Wenn du den Film noch nicht gesehen hast, ist dies die Art und Weise, ihn zu erleben, und wenn du ihn bereits gesehen hast, wird es sein, als wäre es das erste Mal.“

Das ist „The Abyss“

„The Abyss“ stammt aus dem Jahr 1989, der in den Tiefen des Meeres spielt. Der Film beginnt mit dem Untergang eines amerikanischen Atom-U-Boots, wodurch eine Gruppe von Navy SEALs und zivile Taucher auf einer unterseeischen Ölbohrplattform mobilisiert werden, um die Situation zu untersuchen. Die Gruppe entdeckt bald, dass sie nicht allein in der Tiefe sind.

Sie stoßen auf mysteriöse, leuchtende Wesen, die scheinbar friedlich sind und über fortschrittliche Technologien verfügen. Während die Mission fortschreitet, entwickeln sich Spannungen zwischen den SEALs und den zivilen Tauchern, besonders als einer der SEALs, Lt. Hiram Coffey, unter dem Einfluss des Hochdrucknervensyndroms paranoid wird und die Situation eskaliert. Die Hauptfigur, Bud Brigman, gespielt von Ed Harris, muss einen heldenhaften Tauchgang in die tiefsten Abgründe des Meeres unternehmen, um eine nukleare Katastrophe zu verhindern.

Bisher gibt es nur ein US-Kino-Comeback

Dabei entdeckt er eine außerirdische Zivilisation. Diese Wesen demonstrieren ihre Macht, indem sie riesige Wassermassen kontrollieren und damit drohen, Küstenstädte zu zerstören. Sie stoppen jedoch, als sie die selbstlosen Taten von Bud erkennen, was auf eine mögliche friedliche Koexistenz zwischen Menschen und den Meeresbewohnern hindeutet.

Obwohl die Vorfreude groß ist, bleibt die Frage offen, ob „The Abyss“ auch in deutschen Kinos erscheinen wird. Derzeit liegt der Fokus auf den USA, wo der Vorverkauf der Kinotickets am 20. November 2023 beginnen soll. Davon ab stehen die Chance gut, dass es das 4K Remaster zu „The Abyss“ auch in die deutschen Kinos schaffen wird.