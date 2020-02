Autor: Erik Rössler

47 Meters Down: Uncaged – Film-Kritik – Tiere und Horror, das hat schon oftmals prächtig harmoniert. Mal trashig, mal wild und blutig, aber meist überaus unterhaltsam. Das ist auch mit dem nun auf DVD und Blu-ray erscheinenden Hai-Horror-Streifen „47 Meters Down: Uncaged“ der Fall. Hierbei handelt es sich um den Nachfolger des 2016 veröffentlichten „47 Meters Down“.

Ein Streifen, der in den US-Kinos und hierzulande im Heimkino auf DVD und Blu-ray zum Geheimtipp mutierte. „47 Meters Down: Uncaged“ bringt euch jetzt einen spannenden Mix aus Hai- sowie Survival-Horror. Der Plot – einfach, nicht innovativ, aber überaus effektiv: Vier junge Frauen machen sich zu einer Entdeckungstour in Brasilien auf. Ihr Ziel ist eine unerforschte Unterwasserhöhle, wo sie auf Ruinen einer alten Maya-Stadt stoßen.

Doch was wissen wir in diesem Genre alle: Man geht da besser nicht rein, denn unerforschte Höhlensysteme und Ruinen sind lebensfeindlich. So ist das natürlich auch in „47 Meters Down: Uncaged“, wo die vier Ahnungslosen von hungrigen Meeresbewohnern angegriffen werden. Regisseur Johannes Roberts („The Strangers: Opfernacht“) umschreibt seinen Film als ein „The Descent“ unter Wasser und das trifft den Nagel ziemlich genau auf den Kopf.

Es ist ein Film, der ein gutes Tempo an den Tag legt und recht schnell eine packende Spannung erzeugt, Die hält sich dann auch bis zum effektgeladenen Finale. Hier gefallen die biestigen, authentisch animierten Haie, die so gar keine Lust auf menschlichen Besuch haben und sich ihre Mägen vollstopfen wollen. Ebenfalls positiv wollen wir die stetig bedrohliche Atmosphäre loben, die mit pointierten Jumpscares einen guten Genrefilm gelungen abrundet.

Erfrischend ist zudem der Cast mit den beiden Filmdebütantinnen Sistine Stallone und Corinne Foxx, den Töchtern von Sylvester Stallone sowie Jamie Foxx. Alles in allem bekommt ihr mit „47 Meters Down: Uncaged“ einen fesselnden und rassigen Mensch-gegen-Hai-Horror, der euch einen feucht-blutigen Filmabend garantiert!

47 Meters Down: Uncaged (Concorde Video) VÖ: 20. Feb. 20