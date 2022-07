40-jähriges Jubiläum: RTL feiert „Supernasen“ mit Sonderprogramm – Wer kennt sie nicht, diese unvergessenen 80er Komödien mit dem Kultduo Mike Krüger und Thomas Gottschalk. Ein Spaßfest, das Erinnerungen aufkommen lässt. An eine Zeit, in der Humor noch mit bester Einfachheit für Gaudi sorgte. Und die beiden deutschen TV-Legenden mit ihren großen Spürnasen feiern in diesem Jahr ihr 40-jähriges „Supernasen“-Jubiläum.

Ein Grund, zu feiern, was sich auch der Sender RTL dachte. Und so ehrt der Sender am Samstag, den 20. August 2022 die beiden Entertainment-Legenden Mike Krüger und Thomas Gottschalk mit einem wahren XXL-Sonderprogramm. An diesem Abend blickt der Sender auf die 80er-Jahre-Kulfilmreihe „Die Supernasen“ zurück.

Mit der eigenen Jubiläumsshow „40 Jahre Supernasen – mit Mike Krüger & Thomas Gottschalk“ sowie einer Dokumentation, aber auch einer Radio-Show im TV. Der große „Supernasen“-Abend startet um 20.15 Uhr mit der Jubiläumsshow und den beiden TV-Legenden Mike Krüger und Thomas Gottschalk sowie einigen Überraschungsgästen.

Moderiert wird die Show von Laura Wontorra. Im Anschluss daran zeigt RTL um 23.00 Uhr die Dokumentation „Mein Papa, die Supernase!“ gefolgt von der Radio-Show „Piratensender Powerplay V2.0 – Mit Mike & Thommy“ um 0.00 Uhr. In dieser Sondersendung kapern Mike Krüger und Thomas Gottschalk die Frequenzen der RTL-Radiostationen.

Ab 5:15 Uhr werden dann die Jubiläumsshow sowie die Dokumentation wiederholt. Danach gibt es für alle Fans alle vier Filme der „Supernasen“-Rreihe am Stück im TV. Der Filmmarathon startet um ab 8:55 Uhr auf RTL beginnend mit dem letzten Teil „Die Einsteiger“ aus dem Jahre 1985.

Es folgen „Piratensender Powerplay“ (1982), „Die Supernasen“ (1983) sowie „Zwei Nasen tanken Super“ (1984). Darüber hinaus stehen alle vier "Supernasen"-Filme auf RTL+ zum Abruf bereit.

Quelle: RTL