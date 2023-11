Die nackte Kanone: Zum 35. Jubiläum erscheint die Kult-Komödie erstmals in 4K Ultra HD – Die filmische Landschaft ist vollgepackt mit schier unzähligen Klassikern, die sich durch ihren unverwechselbaren Humor auszeichnen und dabei ein breites Publikum begeistern. Ein Paradebeispiel für diese Art der Unterhaltung ist die legendäre Komödie „Die nackte Kanone“, die seit ihrer Erstveröffentlichung 1988 die Zuschauer mit einem einzigartigen Mix aus Slapstick, Parodie und skurrilem Witz in ihren Bann zieht.

Die Verkörperung des liebenswert tollpatschigen Lt. Frank Drebin durch Leslie Nielsen hat nicht nur eine unvergessliche Figur geschaffen, sondern auch den Schauspieler selbst als Meister des komödiantischen Fachs etabliert. Mit dem bevorstehenden 35-jährigen Jubiläum dieser Kult-Komödie eröffnet sich nun eine neue Dimension des filmischen Genusses. Denn „Die nackte Kanone“ wird ab dem 30. November 2023 in einer limitierten Steelbook-Ausgabe erstmals in 4K Ultra HD verfügbar sein.

Polizist der „speziellen Spezialeinheit der Spezialpolizei“

Dieses Format verspricht, die visuellen Gags und das charakteristische Chaos des Films mit einer bisher unerreichten Bildqualität zu präsentieren. Die Handlung von „Die nackte Kanone“ ist schnell umrissen, doch ihre Einfachheit dient nur als Leinwand für eine Vielzahl an legendären komödiantischen Einlagen. Lt. Frank Drebin, ein Polizist der „speziellen Spezialeinheit der Spezialpolizei“, gerät immer wieder in absurde und urkomische Situationen.

Seine Missionen, die von der Verhinderung eines Attentats auf die britische Königin bis hin zu anderen turbulenten Abenteuern reichen, sind gespickt mit derben Witzen und schamlosen Parodien. Die Besetzung, angeführt von Leslie Nielsen, Priscilla Presley und O.J. Simpson, spielt perfekt zusammen, um eine unvergessliche humoristische Dynamik zu schaffen.

Vom ausgestopften Biber über diverse andere skurrile Figuren

Der Cast wird durch unerwartete Charaktere wie einen ausgestopften Biber und diverse andere skurrile Figuren ergänzt, die zu der unverkennbaren Atmosphäre des Films beitragen. Die „Die nackte Kanone“-Trilogie, die mit diesem ersten Teil ihren Anfang nahm, hat sich im Laufe der Jahre eine treue Fangemeinde aufgebaut.

Die Ankündigung, dass diese Fangemeinde den Film nun in 4K Ultra HD erleben kann, ist nicht nur eine Hommage an das Original, sondern auch eine Einladung an eine neue Generation von Zuschauern, sich in das Vergnügen dieser speziellen Art von Humor zu stürzen.