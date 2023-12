300: Blood and Ashes: Zack Snyder sichert sich Rechte an Fortsetzung – Die Filmwelt steht möglicherweise vor einem aufregenden Moment, den Fans der legendären „300“-Filme mehr als begeistern dürfte. Denn Regisseur Zack Snyder, bekannt für seinen einzigartigen Stil und seine Leidenschaft für bildgewaltige Erzählungen, hat sich erneut die Rechte an „Blood and Ashes“ gesichert – also einer weiteren „300“-Fortsetzung.

Damit ist der Weg frei für eine langerwartete Fortführung der „300“-Saga. Zack Snyder, dessen Kultstreifen „300“ aus dem Jahr 2006 für seine visuell beeindruckende Erzählung berühmt wurde, hat sich seitdem einen Namen im Bereich der Superheldenfilme gemacht. Doch die Faszination für die Geschichte von „300“ ließ ihn seit damals nicht los. Der zweite Teil der Reihe, „300: Rise of an Empire“ aus dem Jahr 2014, sah Snyder eher in der Rolle des Produzenten.

Alexander der Große und General Hephaistion

Währenddessen arbeitete er jedoch weiter an der Fortsetzung, die den Titel „Blood and Ashes“ tragen sollte. „Blood and Ashes“ soll sich von seinen Vorgängern unterscheiden. So soll der Fokus auf der Beziehung zwischen Alexander der Große und seinem General Hephaistion liegen. Snyder beabsichtigt, eine Mischung aus einer intensiven Liebesgeschichte und einem bildgewaltigen Kriegsepos zu schaffen.

Diese unkonventionelle Herangehensweise an historische Figuren und Ereignisse könnte dem Genre neue Impulse geben. Nach der Trennung von Warner Bros. verlor Snyder zuvor die Rechte an seinem eigenen Werk, was zu einer Pause in der Entwicklung von „Blood and Ashes“ führte. In einem Interview mit „The Hollywood Reporter“ äußerte sich Snyder jedoch optimistisch über die Zukunft des Projekts.

Extrem brutal als auch sexuell explizit

Nachdem er die Rechte zurückerlangt hat, plant er, den Film in einem anderen Studio umzusetzen. Trotz der Ungewissheit über den Markt für einen Film, der sowohl extrem brutal als auch sexuell explizit werden soll, bleibt Snyder seiner Vision treu. Der Regisseur gegenüber „The Hollywood Reporter“: „Ich weiß nicht, wie der Markt für einen unglaublich homoerotischen, superbrutalen, supersexuellen Film aussieht. Aber vielleicht ist er ja perfekt.“

Während noch vieles im Unklaren liegt, steht eines fest: Die Welt der „300“-Saga hat noch viele Geschichten zu erzählen und die Nächste könnten alle Fans mit „Blood and Ashes“ auf der großen Leinwand zu sehen bekommen.

Quelle: kinocheck.de