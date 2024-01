28 Years Later: Kult-Zombie-Horror kehrt zurück und soll Trilogie werden – Es scheint wie gestern, doch es sind tatsächlich schon 22 Jahre vergangen, seit „28 Days Later“ das Zombie-Genre neu definierte. Der britische Endzeit-Horrorthriller brachte frischen Wind in die Welt der Untoten, obwohl Regisseur Danny Boyle betonte, dass es sich nicht um einen klassischen Zombiefilm handelt.

Stattdessen präsentierte der Film eine Welt, in der Menschen durch ein Wut auslösendes Virus zu unkontrollierbaren Bestien werden. Alex Garland, bekannt für seinen Roman „Der Strand“, war für das Drehbuch verantwortlich, welches ihm den Weg in die Filmindustrie ebnete. Fünf Jahre später folgte „28 Weeks Later“, wobei Boyle und Garland nur noch als Produzenten fungierten.

Dieser Teil nahm eine Wendung zum klassischen Zombie-Horror und ersetzte die intime Darstellung individueller Schicksale durch ein bildgewaltiges Spektakel. Obwohl der Film eine Ausbreitung der Seuche auf das europäische Festland andeutete, blieb es danach still um die Reihe. Jetzt, fast ein Vierteljahrhundert nach „28 Days Later“, nehmen Danny Boyle und Alex Garland das Ruder wieder in die Hand.

„The Hollywood Reporter“ enthüllte nämlich, dass sie nicht nur die Fortsetzung mit dem Titel „28 Years Later“ planen, sondern überlegen, daraus eine komplette Trilogie zu machen. Boyle, der zuletzt durch Projekte wie „Pistol“ und „Yesterday“ auf sich aufmerksam machte, soll bei mindestens einem der neuen Filme Regie führen. Garland, der sein Talent mit Werken wie „Ex Machina“ und „Auslöschung“ unter Beweis stellte, wird indes erneut das Drehbuch verfassen.

Cillian Murphy zeigt reges Interesse

Das Budget für jeden Film der neuen Trilogie ist mit 75 Millionen US-Dollar angesetzt, ein deutlicher Sprung im Vergleich zu den früheren Teilen der Reihe. Derzeit suchen Boyle und Garland, gemeinsam mit den Produzenten Peter Rice und Andrew Macdonald, nach passenden Partnern für die Produktion, wobei sowohl traditionelle Studios als auch Streamingdienste in Frage kommen. Die Rückkehr von Cillian Murphy, frisch gekrönter Golden Globe-Gewinner für seine Rolle in „Oppenheimer“, könnte für „28 Years Later“ entscheidend sein.

Murphy, der seine Bereitschaft zur Teilnahme an dem Projekt in der Vergangenheit mehrmals betonte, könnte die Attraktivität des Films für potenzielle Partner steigern. In einem Interview mit NME äußerte er seine Faszination für die Idee einer Fortsetzung und seine Wertschätzung für die Langlebigkeit des Originalfilms. Die Fans dürfen also gespannt sein, welche Entwicklungen „28 Years Later“ mit sich bringen wird.

