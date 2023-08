25 Jahre lang verboten: SciFi-Horror-Klassiker erstmals uncut in 4K auf Blu-ray – Fans von Regisseur David Cronenberg dürfen sich freuen. Denn sein allererster kommerzieller Erfolg „Parasiten-Mörder“, im englischen Original „Shivers“, ist nun erstmalig auf Blu-ray ungeschnitten in 4K erhältlich.

Der Altmeister des Sci-Fi- und Body-Horrors, der sich einen Namen mit Genre-Klassikern wie „Scanners“, „Videodrome“ oder „Die Fliege“ gemacht hat, lieferte mit „Parasiten-Mörder“ 1975 einen kontroversen filmischen Beitrag ab, der hierzulande sogar ganze 25 Jahre lang verboten war. Genauer gesagt stand der Streifen in Deutschland von 1982 bis 2007 in seiner Uncut-Fassung auf dem Index.

Blutrünstige Sexbestie mit Lust auf Menschenfleisch

Seit kurzem gibt es für alle Genre-Fans „Parasiten-Mörder“ aber endlich in bester Bildqualität und vor allem ungeschnitten in 4K in einer neuen Mediabook-Version, wobei hier vier unterschiedliche Cover-Designs zur Auswahl stehen. Die recht abgedrehte Story von „Parasiten-Mörder“ handelt von einem Wissenschaftler, der eine Alternative für herkömmliche Organverpflanzungen sucht.

Seine Wahl fällt auf einen Parasiten, der dies bewerkstelligen und obendrein den triebhaften Urinstinkt des Menschen ankurbeln soll. Eine junge Frau dient als Versuchsobjekt. Doch das Experiment geht gehörig in die Hose, denn der Parasit gerät außer Kontrolle und verwandelt die arme Frau in eine blutrünstige Sexbestie mit Lust auf Menschenfleisch.

Heimkino-Spaß für Horror- und Cronenberg-Fans

In der Folge hat das parasitäre Geschöpf Sex mit zahlreichen Männern, die es dadurch ebenfalls infiziert. So werden auch sie zu sexbesessenen, mordenden Kreaturen. Erst vermehrt sich der Parasit unkontrolliert in einem Montrealer Apartmentkomplex und wird so zu einer Bedrohung für die gesamte Menschheit.

Auch wenn „Parasiten-Mörder“ bereits einige Jahre auf dem Buckel hat, überzeugt er auch heute noch als schleimige und ekelige Sexmonster-Posse, die mit blutigen Szenen so gar nicht geizt, mit Parasiten-Sex aber ebenso wenig. Am Ende schwangt „Parasiten-Mörder“ zwischen verstörend und ekelig. Horror- und Cronenberg-Fans werden aber sicher auf ihre Kosten kommen.

Quelle: moviepilot.de