Constantine 2: Fortsetzung mit Keanu Reeves kommt wirklich – Lange musste Fans auf ein Sequel des düsteren DC-Mystery-Thrillers warten. Doch glücklicherweise gaben Warner Bros. vor ein paar Monaten offiziell bekannt, dass es eine Fortsetzung geben wird. Dass „Constantine 2“ nun wirklich kommt, wurde jetzt vom Drehbuchautor und Produzenten Akiva Goldsman höchstpersönlich unterstrichen.

Denn dieser bestätigte dem Branchenmagazin „Deadline“ dass er derzeit mitten in der Arbeit für „Constantine 2“ stecke. Mittendrin natürlich auch Hollywood-Star und Fan-Liebling Keanu Reeves, der nach 2005 und dem ersten Teil der DC-Verfilmung zurückkehren wird. Das erfreut Fans natürlich gleich doppelt, schließlich gehört dieser Mystery-Thriller im Schatten der legendären „Matrix“-Trilogie oder der „John Wick“-Reihe zu den Geheimtipps unter allen Fans von Keanu Reeves.

Gute Basis für starke Fortsetzung

Wurde „Constantine“ damals nämlich von vielen Kritikern eher schlecht bewertet, so genießt der Streifen unter Fans definitiv Kultstatus. Übrigens wird auch wie im ersten Teil Francis Lawrence („Die Tribute von Panem – Catching Fire“) auf dem Regiestuhl sitzen. Eine gute Basis also für einen neuerlichen, mitreißenden Mystery-Thriller zumal auch Produzentenlegende J.J. Abrams in der Fortsetzung involviert ist.

Dass wir nun „Constantine 2“ zu sehen bekommen, liegt sicherlich auch an Keanu Reeves selbst, der seit gut 17 Jahren immer wieder versucht hatte, ein Sequel zu realisieren. Denn die Rolle des John Constantine liegt dem Hollywood-Star sehr am Herzen und gehört zu seinen persönlichen Favoriten. So verriet Reeves in einem Interview damals:

Keanu Reeves Herzenswunsch erfüllt

„Ich habe einige Johns gespielt. Wie viele Johns habe ich gespielt? Ich weiß es nicht einmal. Ich glaube, es waren über zehn. Wie auch immer, ich würde es lieben, die Gelegenheit zu erhalten, noch einmal Constantine zu spielen.“

Wer „Constantine“ indes noch nicht kennt, nachfolgend ein kurzer Anriss des Plots, worum es im ersten Teil geht. John Constantine kam mit einer Gabe auf die Welt, die er verabscheut: Er kann Halbblut-Engel und -Dämonen erkennen, die sich als Menschen tarnen und in unserer Welt leben.

Als eine skeptische Polizeidetektivin verzweifelt, weil sie den geheimnisvollen Tod ihrer geliebten Zwillingsschwester nicht aufklären kann, bittet sie Constantine um Hilfe. Mitten in den katastrophalen Ereignissen einer anderen Dimension müssen sie Farbe bekennen und ihren ganz persönlichen Frieden mit der Welt schließen.

