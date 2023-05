1923: Trailer zum Yellowstone-Prequel mit Harrison Ford – Seit mittlerweile fünf Staffeln feiert die Neowestern-Drama-Serie „Yellowstone“ um die Familie Dutton mit Kevin Costner als Oberhaupt John Dutton weltweit gigantische Erfolge. Alleine in den USA gehörte der Start der vierten Staffel zu den meistgesehenen Staffelpremieren im US-TV seit „The Walking Dead“.

Nicht verwunderlich will man aus dem „Yellowstone“-Erfolg so viel rauszuziehen, wie es nur irgend geht. Und so dauerte es gar nicht lange, bis der Streaming-Dienst Paramount+ nach „1883“ ein zweites Prequel zum Erfolgsformat in die Tat umsetzte. Die Rede ist von der „Yellowstone“-Prequel-Serie „1923“. Die neue Western-Serie erscheint nun bald beim bei Paramount+, sodass man nun einen offiziellen Trailer herausgebracht hat.

Starbesetztes Spin-Off

Dieser gibt einen guten Einblick in das starbesetzte Spin-off. So besteht der Cast für „1923“ unter anderem aus den Hollywood-Ikonen Harrison Ford und Helen Mirren in den Hauptrollen. In „1923“ dürfen Fans der Mutterserie eine neue Generation der Dutton-Familie zu Zeiten des frühen 20. Jahrhunderts begleiten. Mit all den Problemen der damaligen Zeit wie den Nachwehen des Ersten Weltkrieges, verheerenden Dürren, der Prohibition sowie der Großen Depression inmitten der Weltwirtschaftskrise.

Darüber hinaus muss sich die Familie Dutton in Montana auch noch mit reichlich Viehdieben und Gesetzlosen herumschlagen. Genug Material also, um damit die erste Staffel der Western-Serie „1923“ zu füllen, die am ab dem 27. Mai 2023 bei Paramount+ zu sehen sein wird.

Neben Helen Mirren als Cara Dutton sowie Harrison Ford als Jacob Dutton, den Patriarchen der Yellowstone-Ranch, gehören auch Timothy Dalton, Jerome Flynn, Brandon Sklenar, Darren Mann, Michelle Randolph, James Badge Dale, Marley Shelton, Brian Geraghty sowie Robert Patrick zum starken Cast der Serie.