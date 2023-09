„1923: A Yellowstone Origin Story - Staffel 1 “ – Seit mittlerweile fünf Staffeln feiert die Neowestern-Drama-Serie „Yellowstone“ um die Familie Dutton mit Kevin Costner als Oberhaupt John Dutton weltweit gigantische Erfolge. Alleine in den USA gehörte der Start der vierten Staffel zu den meistgesehenen Staffelpremieren im US-TV seit „The Walking Dead“. Bei einem derlei gigantischen „Yellowstone“-Erfolg war die Erweiterung der Franchise nicht verwunderlich.

Und so folgten auf die Mutterserie das phänomenale Prequel „1883“ sowie zuletzt die zweite Prequel-Serie zum Erfolgsformat „1923: A Yellowstone Origin Story“. Und eben jene erste Staffel der Western-Serie erscheint abseits des Streaming-Dienstes von Paramount+ nun auf DVD für das Heimkino. Auch mit „1923: A Yellowstone Origin Story“ zeigt Tyler Sheridan, dass er derzeit zu den besten Produzenten und Drehbuchautoren in der Serienwelt zählt.

Einblicke in die Geschichte um die Vorfahren der Duttons

Denn auch das zweite „Yellowstone“-Prequel begeistert auf ganzer Linie. In „1923“ dürfen Fans der Mutterserie eine neue Generation der Dutton-Familie zu Zeiten des frühen 20. Jahrhunderts begleiten. Mit all den Problemen der damaligen Zeit wie den Nachwehen des Ersten Weltkrieges, verheerenden Dürren, der Prohibition sowie der Großen Depression inmitten der Weltwirtschaftskrise aber auch der Unterdrückung und Umerziehung der indianischen Ureinwohner.

Darüber hinaus muss sich die Familie Dutton in Montana auch noch mit reichlich Viehdieben und Gesetzlosen herumschlagen. Dies zu sehen in insgesamt acht Episoden der ersten Staffel, in der Tyler Sheridan weitere fesselnde Einblicke in die Geschichte um die Vorfahren der Duttons gewährt. Besonders spannend ist hier zu sehen, wie man darum kämpft, alte Werte zu bewahren und sich der Modernisierung der Welt zu stellen.

Aufwändig inszeniertes Western-Familien-Epos

Mittendrin natürlich die Ranch der Familie Dutton. Was „1923: A Yellowstone Origin Story“ aber ebenfalls gut einwebt, sind weitere Storylines und Schauplätze rund um die Duttons, die bis nach Afrika reichen. Dies alles wird ummantelt mit einem genialen Score, prächtigen Bildern und einer dichten Atmosphäre. On top ist die Serie auch noch bockstark besetzt mit den Hollywood-Ikonen Harrison Ford als Jacob Dutton, den Patriarchen der Yellowstone-Ranch sowie Helen Mirren als Cara Dutton.

Zum Cast gehören zudem Timothy Dalton, Jerome Flynn, Brandon Sklenar, Darren Mann, Michelle Randolph, James Badge Dale, Marley Shelton, Brian Geraghty sowie Robert Patrick. Alles in allem fügt sich auch „1923: A Yellowstone Origin Story“ in die hohe Serien-Qualität des Franchise nahtlos ein und garantiert ein fesselndes und aufwändig inszeniertes Western-Familien-Epos.

1923: A Yellowstone Origin Story - Staffel 1 (Paramount Pictures) – VÖ: 07. Sep. 23