1917 – Film-Kritik – Viele stellen sich die Frage, ob Kriegsdramen überhaupt verfilmt werden sollten. Nun, die Antwort ist nach Meinung des Verfassers einfach. Sicher sollten sie das – alleine schon, um gegen das Vergessen dieser schlimmen Zeiten anzugehen, insbesondere wenn man an die Gräuel im Ersten und Zweiten Weltkriegs denkt.

Betrachtet man den vorliegenden Streifen „1917“ der nun für das Heimkino erscheint, wird man in dieser Hinsicht nur bestärkt. Denn der Film von „Bond“-Regisseur Sam Mendes („Skyfall“, „Spectre“) ist ein überaus beklemmendes, schonungsloses und zugleich emotionales Kriegsdrama, das einem noch lange nach dem Abspann im Kopf herumspukt.

Der Zuschauer begleitet dabei die zwei britischen Unteroffiziere Schofield und Blake auf dem Höhepunkt des Ersten Weltkriegs. Die beiden jungen Soldaten erhalten einen nahezu unmöglichen Auftrag. In einem Wettlauf gegen die Zeit müssen sie sich tief ins Feindesgebiet wagen und zu einer britischen Kompanie durchschlagen.

Sie müssen eine Nachricht überbringen, die verhindern soll, dass Hunderte ihrer Kameraden in eine tödliche Falle geraten – darunter auch Blakes eigener Bruder. Alleine der Plot birgt so viel Spannung und wurde auch dementsprechend packend in Szene gesetzt. Dabei setzt Sam Mendes auf beeindruckende Kameraarbeit und Technik, was dem Film eine extreme Authentizität verleiht, die moderne Bilder liefert.

Gerade durch die geniale Kameraführung des „One Shot“-Films fühlt man sich oftmals mittendrin in diesem realistischen Himmelfahrtskommando durch Schützengräben, Bunker und die verwüsteten Schlachtfelder. Es ist daher auch kein Wunder, dass „1917“ vielfach ausgezeichnet wurde, unter anderem mit dem Golden Globe Awards 2020 als „Bester Film – Drama“.

Nicht vergessen wollen wir die beiden Hauptdarsteller George MacKay („Captain Fantastic“) und Dean-Charles Chapman („Game of Thrones“), die hier bemerkenswerte Schauspielarbeit abgeliefert haben. „1917“ ist ein wahres Kriegserlebnis, das nachdenklich stimmt, aufwühlt, aber eben auch unterhält. Ein intensives Kriegsdrama mitten zwischen den Fronten des Ersten Weltkrieges, das jeden Genrefan begeistern sollte.

1917 (Universal Pictures) – VÖ: 28. Mai. 20