„1883: A Yellowstone Origin Story“ – Serien-Tipp – Die Neowestern-Drama-Serie „Yellowstone“ hat mittlerweile nicht nur in den USA hohe Erfolgswellen geschlagen. Auch hierzulande konnte die Geschichte um Familie Dutton mit Kevin Costner als Oberhaupt John Dutton zahlreiche Fans gewinnen. Das gilt auch für die „Yellowstone“-Prequel-Serie „1883“, die nach der Veröffentlichung beim Streaming-Dienst Paramount+ nun auch für das Heimkino auf DVD erscheint.

Wie bei der Mutterserie auch, zeigte Drehbuchautor und Regisseur Taylor Sheridan abermals sein begnadetes Händchen für mitreißende Storys. Mit „1883: A Yellowstone Origin Story“ nimmt Sheridan den geneigten Fan mit auf die Reise zu den Ursprüngen des berühmten Dutton-Clans. Im Mittelpunkt stehen James Dutton, seine Frau Margaret Dutton sowie deren Tochter Elsa und Brüderchen John, die alles hinter sich lassen und sich auf die Reise durch die Great Plains begeben, um im Westen Nordamerikas ein besseres Leben zu beginnen.

Ihr Ziel ist Montana, doch der Weg dorthin ist gespickt mit allerlei Gefahren, Tod und Leid. Mit „1883“ hat man eine zehnteilige Western-Mini-Serie verwirklicht, die ihresgleichen sucht. Als Zuschauerin oder Zuschauer bekommt man ein überaus fesselndes Abenteuer präsentiert, das mit einer unglaublich dichten Western-Stimmung sowie einer beeindruckenden Bildgewalt überzeugt. Zudem hat man einen extrem starken Cast gefunden, der bis in die Nebenrollen blendend besetzt wurde.

Hierbei stechen vor allem Schauspielurgestein Sam Elliott, Faith Hill, Tim McGraw als James Dutton und vor allem auch Isabel May heraus, die als Elsa Dutton brilliert. „1883“ ist schlicht eine großartige Western-Serie, die nicht nur den beschwerlichen Weg quer durch den Wilden Westen zeigt, sondern unter anderem auch das Thema Einwanderung, Siedler und Indianer thematisiert. Das Ganze hat man überaus authentisch erarbeitet und einen recht realistischen Blick auf die damalige Zeit geschaffen.

Bestückt mit spannenden Charakteren, die innerhalb dieser dichten Western-Stimmung rund achteinhalb Stunden vor den Bildschirm fesseln. Mit zahlreichen emotionalen Momenten, aber auch brutalen Szenen, die einen bis ins Mark treffen. Schließlich waren derartigen Reisen quer durch Nordamerika mit einem Siedlertreck damals aus unterschiedlichsten Gründen lebensgefährlich. Und genau das zeigt diese Serie ungeschönt.

Dass man „1883“ aus der Sicht der jungen Elsa erzählt, ist ein toller Schachzug, bekommt das Ganze so noch einen philosophischen Touch. Western-Fans und all jene, die bereits die Originalserie „Yellowstone“ gefeiert haben, kommen an diesem aufwändig produzierten Western-Epos nicht vorbei.

Die DVD bietet übrigens über zwei Stunden Bonusmaterial, die wiederum durch bisher unveröffentlichte Featurettes wie unter anderen „Ein Land voller Gefahren und Wunder: Die Reise von 1883“ und „Von Cast zu Cowboys: Die Erweckung des Pioniergeists“ einzigartige Einblicke in den Entstehungsprozess dieser Hit-Serie gewähren.

1883: A Yellowstone Origin Story (Paramount Pictures) – VÖ: 22. Jun. 23