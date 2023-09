16 Jahre später: Horror-Schocker wird nach Fake-Trailer real – Eigentlich war der Trailer zu dem blutigen Horror-Streifen „Thanksgiving“ bloß als Fake angedacht, doch nun, ganze 16 Jahre nachdem Altmeister Eli Roth und Quentin Tarantino Horror-Fans foppten, kommt der Film tatsächlich ins Kino – diesmal mit einem echten Teaser-Trailer.

„Thanksgiving“ kommt als blutiges Slasher-Movie daher, in dem ein Serienkiller die Bewohner einer Kleinstadt in Massachusetts in Angst und Schrecken versetzt. Statt des traditionellen Truthahns, will der Mörder ein Festmahl aus den Leichenteilen seiner Opfer kredenzen, wie es heißt.

Mit dabei ist neben der bereits aus dem Netflix-Film „Einer wie keiner“ bekannten TikTok-Influencerin Addison Rae auch „Grey's Anatomy“-Star Patrick Dempsey, der seit seinem Mitwirken in „Scream 3“ offenbar Slasher-Blut geleckt hat.

Auf dem Regiestuhl nimmt nach dem Fake-Trailer natürlich abermals Eli Roth Platz, der mit Klassikern wie „Cabin Fever“, „Hostel“ oder „The Green Inferno“ sein Können in dem Genre bereits eindrucksvoll unter Beweis gestellt hat.

„Thanksgiving“, der als äußerst blutige Hommage an Feiertags-Slasher wie „Halloween“ oder „Black Christmas“ verstanden werden will, soll am 16. November 2023 in den deutschen Kinos starten – eine FSK-Freigabe steht noch aus.

Entspricht die Marschrichtung des Films jener des ursprünglichen Fake-Trailers, dürfte die gezeigte Brutalität aber wohl für eine FSK-18-Freigabe sorgen.

Es ist übrigens nicht das erste Mal, das aus einem Fake-Trailer doch noch ein kompletter Film wird.

Im Jahr 2007 foppten Quentin Tarantino und Robert Rodriguez ihre Fans schon einmal mit Fake-Trailern zu Exploitation-Schockern, die es eigentlich gar nicht gab. Später sollten zwei der Trailer dann aber doch noch zu Filmen werden: „Machete“ und „Hobo with a Shotgun“.

Quelle: moviepilot.de