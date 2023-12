130 Millionen in den Sand gesetzt: Fantasy-Blockbuster entpuppt sich als Millionengrab – Die Filmhistorie hat immer mal wieder Geschichten geschrieben, die fast schon legendär anmuten… auch im negativen Sinne. Eine solche Story hat auch „Empires Of The Deep“ geschrieben. Ein Filmprojekt, das in seiner Ambition mit Blockbustern wie „Avatar“ von James Cameron in Konkurrenz treten wollte.

Alles begann mit dem chinesischen Immobilienmagnaten Jon Jiang, der von „Avatar“ und dessen visuellen Möglichkeiten derart begeistert war, dass er beschloss, selbst einen Film zu produzieren. Mit einem Budget von satten 130 Millionen US-Dollar und der Vision, eine Trilogie zu schaffen, machte sich Jiang an die Arbeit. Das Drehbuch zu „Empires Of The Deep“, ursprünglich „Mermaid Island“ genannt, stammte aus seiner eigenen Feder.

Von Anfang bis Ende Probleme und Meinungsverschiedenheiten

Der Film, eine chinesisch-amerikanische Co-Produktion, sollte das Publikum mit einer Geschichte über eine Meerjungfrauen-Königin im antiken Griechenland faszinieren. Die Produktion von „Empires Of The Deep“ war jedoch von Anfang an mit Problemen behaftet. Zunächst wurde der renommierte Regisseur Irvin Kershner, bekannt für „Das Imperium schlägt zurück“, ins Team geholt. Doch Meinungsverschiedenheiten über die künstlerische Ausrichtung führten dazu, dass Kershner das Projekt verließ.

Sein Nachfolger, Jonathan Lawrence, sowie weitere Regisseure, darunter Scott Miller, Michael French und Pitof, stießen auf zahlreiche Probleme während der Dreharbeiten. Unbezahlte Statisten, unzureichende Kostüme und ein unausgereiftes Drehbuch waren nur einige der Herausforderungen. Die Hauptrolle, für die ursprünglich Stars wie Monica Bellucci und Sharon Stone im Gespräch waren, ging schließlich an Olga Kurylenko, bekannt aus dem James-Bond-Film „Ein Quantum Trost“. Trotz ihrer Bemühungen konnten die widrigen Umstände das Projekt nicht retten.

In die Fußstapfen von Werken wie „Avatar“ und „Der Herr der Ringe“

Verschiedene Versuche, „Empires Of The Deep“ zu retten, darunter die Zusammenarbeit mit Michael Kahn, einem bevorzugten Cutter von Steven Spielberg, schlugen fehl. Kein Filmverleih zeigte Interesse an dem fertigen Werk, das durch unfertige Spezialeffekte und eine verworrene Handlung gekennzeichnet war. Selbst ein Crowdfunding-Versuch im Jahr 2016, der einen verbesserten Trailer präsentierte, konnte das nötige Kapital für einen Kinostart nicht aufbringen.

Die Geschichte von „Empires Of The Deep“ endet somit in einer Art Filmsaga, die von hohen Erwartungen, ambitionierten Visionen und letztlich dem Scheitern eines Projekts erzählt, das darauf abzielte, in die Fußstapfen von Werken wie „Avatar“ und „Der Herr der Ringe“ zu treten. Trotz der Investition von 130 Millionen US-Dollar, sechs Jahren Arbeit und dem Engagement zahlreicher Filmschaffender bleibt die Zukunft des Films ungewiss, und es ist eher unwahrscheinlich, dass „Empires Of The Deep“ jemals das Licht der Kinoleinwand erblicken wird.

Und somit schaut alles nach einem epischen Millionengrab aus, das Negativgeschichte schreiben wird.

Quelle: filmstarts.de