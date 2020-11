100 Days Wild – Das Survival-Abenteuer Nomadisches Sozialexperiment bei DMAX – Alaska fasziniert die Menschen: Das eisige Klima, die unwirtliche Natur in ihrer ganzen rauen Schönheit, der Kampf ums Überleben und der Goldrausch begeistern. Kein Wunder, dass der Sender DMAX sein neues Format „100 Days Wild – Das Survival-Abenteuer“ auch dort angesiedelt hat. Kurz nach dem Jahreswechsel geht es los mit einem spannenden Sozialexperiment.

Genauer gesagt startet „100 Days Wild – Das Survival-Abenteuer“ im Januar 2021 exklusiv auf dem Sender. Der Versuch vor der Kamera begleitet sieben Frauen und Männer, die sich in dem eisigen Landstrich knallharten Herausforderungen stellen und so über sich hinauswachsen möchten. Immer freitags ab 20:15 Uhr kann man ihnen dann dabei zuschauen. Ganze 100 Tage lang stellte sich die Gruppe der Wildnis.

Die Idee ging von dem Ehepaar Jennifer und Andrew aus, das seit fünf Jahren Gleichgesinnte sucht, die mit ihm gemeinsam praktisch im Nirgendwo eine neue Heimat errichten möchten. Über 300 Kilometer entfernt von Tanana Valley in Alaska Interior stellen sich die TeilnehmerInnen Christine, Adam, Oliver, Gerrid und Evan der Vision der beiden. Wohlgemerkt ohne Kontakt zur Außenwelt und autark, auch und gerade in Sachen Nahrungsbeschaffung.

Elche müssen also erlegt und Lachse gefangen werden, will man den Hunger bezwingen – und die schönste neue Heimat nützt nichts ohne ein Dach über dem Kopf. Hier muss das ganze Team an einem Strang ziehen, um ein behagliches Heim zu schaffen. Doch hält eine solche Gruppe den psychischen Druck aus, 100 Tage unter extremen Bedingungen, nur auf sich gestellt? Ist das ganze nur ein TV-Experiment für einige, oder möchte so mancher Teilnehmer lieber in der neuen Heimat bleiben?

Zerbricht jemand an dem Druck? Kommt es zu Rivalitäten? Auf diese und andere Fragen gibt „100 Days Wild – Das Survival-Abenteuer“ Antworten, wenn das Format am 8. Januar 2021 startet. Die deutsche Erstausstrahlung erfolgt exklusiv auf DMAX, DMAX.de und Joyn.