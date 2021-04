Zwiebel-Käse-Brot selber machen – Wenn irgendwo irgendjemand geschmolzene Butter sagt, werden wir schnell hellhörig und stießen so auf ein weiteres interessantes Rezept, welches wir euch natürlich nicht vorenthalten wollen. Zwar geht es dabei diesmal nicht um Fleisch, aber wenn ihr all die abgefahrenen Sachen nachbratet, die wir euch hier immer so präsentieren, muss ja schließlich auch Brot mit auf den Tisch. Wie sieht das denn sonst aus?!

Und damit dieses eurem Hauptgang in nichts nachsteht, empfiehlt euch die Internetküche das Bloomin Onion Bread, welches nicht nur euren vegetarischen Gästen den Mund wässrig machen dürfte. Und das Beste: Jeder Küchen-Legastheniker kann das Ding nachbacken, solange er nur über ein scharfes Messer verfügt. Wobei da ja schon viele Probleme ihren Anfang nehmen …