Winterzauber im Popcornformat: Neue Wintersorten pünktlich zur Weihnachtszeit – Gehen wir einmal in uns, stellen uns die Bitterkälte des Winters vor und die Luft ist erfüllt vom Duft nach frisch gebackenem Popcorn. Nicht irgendeinem Popcorn, sondern dem exklusiven Winter-Popkorn aus der Berliner Popkornditorei Knalle. Seit 2016 begeistert Knalle Feinschmecker mit ihren einzigartigen Kreationen.

Jetzt, pünktlich zur Weihnachtszeit, präsentieren die Berliner Popcorn-Macher drei limitierte Wintersorten: Nougat Piemonteser Nuss, Kandierte Walnuss Ahornsirup sowie Winterapfel Haselnuss vegan. Ein wahres Geschmackserlebnis, das Liebhaber von Snacks und Popcorn nicht verpassen sollten. Für diejenigen, die das gesamte winterliche Sortiment erleben möchten, bietet Knalle jetzt auch eine Weihnachtsbox an. Neben den drei neuen Wintersorten enthält diese hübsch aufgemachte Box die beliebten Klassiker Butterkaramell Tahiti-Vanille und Dunkle Schokolade Geröstete Mandel vegan.

Die drei neuen winterlichen Geschmacksexplosionen

Nougat Piemonteser Nuss: Eine süße Verführung

Dieses Popcorn ist ein Traum für Schokoladenliebhaber. Die Kombination aus schmelzendem Nougat und knackigen Haselnüssen aus dem italienischen Piemont kreiert ein unvergleichliches Geschmackserlebnis.

Kandierte Walnuss Ahornsirup: Kanadische Süße trifft kalifornische Nüsse

Die Mischung aus original kanadischem Ahornsirup und schonend kandierten Walnüssen verleiht diesem Popcorn eine unverwechselbare Süße und Tiefe.

Winterapfel Haselnuss Vegan: Ein veganes Weihnachtsmärchen

Fruchtige Noten, warme Akkorde und eine zarte Süße – dieses vegane Popcorn ist ein Fest für die Sinne und perfekt für alle, die auf tierische Produkte verzichten möchten.

Auch jetzt in der kalten Jahreszeit verzaubert die Berliner Popkornditorei Knalle mit ihrem Angebot an Popcorn, das nicht nur geschmacklich, sondern auch in Sachen Qualität überzeugt. Die drei neuen Wintersorten fallen besonders durch ihre knackigen Frische aus. Hinzu kommen die wirklich außergewöhnlichen Geschmacksrichtungen.

Die neuen Wintersorten sind bezüglich ihrer Aromen perfekt aufeinander abgestimmt. Und so sind auch die drei neuen Knalle Produkte eine Leckerei für all jene, die nach einer willkommenen Alternative suchen zu dem üblichen süßen oder salzigen Kino-Standard-Popcorn. Was darüber hinaus gefällt ist, dass im Vergleich zu anderen Edelpopcorn-Herstellern, die Preise bei Knalle überaus fair sind.

Das Geheimnis hinter dem Knalle Popkorn

Das Besondere an Knalle Popkorn liegt übrigens in der Herstellung: Jedes Maiskorn wird fettfrei in heißer Luft gepoppt und anschließend in einer feinen Karamellmischung gebadet. Dieses Verfahren garantiert die unvergleichliche Knusprigkeit des Popcorns. Ob traditionell mit Butter oder in veganer Version – die Kreationen von Knalle sind definitiv einzigartig in Geschmack und Textur.

Doch Knalle steht nicht nur für hervorragenden Geschmack, sondern auch für Nachhaltigkeit und soziales Engagement. Als klimaneutrales Unternehmen arbeitet Knalle eng mit sozialen Einrichtungen zusammen und bietet Menschen mit Behinderungen die Möglichkeit, aktiv am Verpackungs- und Versandprozess teilzunehmen. Das Popkorn schmeckt also nicht nur gut, sondern trägt auch zu einer guten Sache bei.

Besonderes Popcorn-Geschmackserlebnis

Wer auf der Suche nach einem „neuen“ Popcorn-Geschmackserlebnis ist, sollte unbedingt das wahrlich knusprige Winter-Popkorn probieren oder gleich eine der speziell zusammengestellten Weihnachtsboxen aus der Berliner Popkornditorei zulegen. Ein ideales Geschenk für jeden Anlass und natürlich gerade jetzt zur Weihnachtszeit… alternativ natürlich auch einfach für sich selbst.

Die 100-g-Tüten (4,90 Euro) und auch die Weihnachtsbox (24,50 Euro) könnt ihr im Knalle-Onlineshop kaufen. Alternativ findet ihr das Knall-Popkorn auch im Berliner Ladengeschäft Prenzlauer Berg oder in etlichen Feinkostgeschäften in Deutschland.

Alle weiteren Infos zur Berliner Popkornditorei Knalle und ihrem Angebot findet ihr HIER!