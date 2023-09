Wegen schlechter Ernte: Grundnahrungsmittel wird massiv teurer – Nachdem es zuletzt vor dem Hintergrund der Inflation im Supermarkt zumindest zu einigen kleineren Preiserleichterungen gekommen war, droht bei Aldi, Rewe und Co. nun ausgerechnet ein Grundnahrungsmittel wieder deutlich teurer zu werden. Experten befürchten eine massive Preisanhebung von mindestens 20 Prozent.

Gemäß einem Bericht von „Agrar heute“, sind diesmal aber nicht die Inflation oder gestiegenen Energiekosten die Preistreiber, sondern eine schlechte Ernte.

Konkret geht es dabei um Hartweizen, der für Pasta- und Nudelprodukte benötigt wird. In Kanada und Europa, den größten Hartweizenverkäufern der Welt, sei die Ausbeute in diesem Jahr auffallend schlecht gewesen, was schon jetzt zu einem Preisanstieg von über 20 Prozent geführt habe.

Und auch mit Blick auf den globalen Markt sieht es düster aus, liegt die Hartweizenproduktion derzeit doch auf einem 22-jährigen Tiefstand und dürfte Experten zufolge auch 2024 niedrig bleiben, was sich negativ auf die Verbraucherpreise wie eben im Falle von Pasta und Nudeln niederschlägt.

Dabei zählen diese Produkte hierzulande zu den Grundnahrungsmitteln, womit Lebensmittel gemeint sind, die als Bestandteil einer vollwertigen Ernährung gelten und deren allgemeine Verfügbarkeit dementsprechend von landesweitem Interesse ist.

Immerhin belief sich der Nudel-Konsum „statista“ zufolge im Jahr 2020 in Deutschland auf über 9,5 kg pro Kopf.

Quelle: focus.de