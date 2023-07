Wegen akuter Gesundheitsgefahr: Ferrero-Werk erneut stillgelegt – Unzählige Menschen in Deutschland lieben die Schokoladen-Produkte von „kinder“ des Herstellers Ferrero. Da kommen so Nachrichten wie die Folgende gar nicht gut an. Denn wegen akuter Gesundheitsgefahr in Bezug auf Kinder-Schokolade-Produkte, wurde nun ein Ferrero-Werk erneut stillgelegt, nachdem es bereits zuvor Probleme in der Produktion gab.

Dieses Mal kam es zum Herstellungsstopp, da in deren Produkten Salmonellen gefunden wurden. Im Detail geht es um das belgische Werk Arlon des Schokoladenherstellers Ferrero, wo laut Informationen der Nachrichtenagentur AFP das Werk dicht gemacht wurde aufgrund des Fundes von Salmonellen. Eine Sprecherin von Ferrero bestätigte dies mit den Worten: „Die gesamte Produktion wurde angehalten.“

Nicht der erste Vorfall in derselben Fabrik

Der Vorfall soll sich indes bereits Ende Juni zugetragen haben, wo man die Bakterien entdeckte. Schon im letzten Jahr kam es in derselben Fabrik zu einer Kontamination von Salmonellen mit Kinder-Schokoladen-Produkten. Dazu zählten unter anderem Überraschungseier, Schoko-Bons und Mini Eggs.

Die gute Nachricht für alle Verbraucherinnen und Verbraucher ist jedoch, dass sich der Salmonellen-Vorfall nicht auf die Endprodukte im Handel bezieht. Ferrero betonte, dass es sich bei der Stilllegung der Produktion lediglich um eine Vorsichtmaßnahme handle und keines ihrer Endprodukte positiv auf Salmonellen getestet wurde.

Es dauere nun noch rund zwei Wochen, bis das belgische Werk vollständig gereinigt ist, um dann die Produktion von Kinder-Produkten wieder aufzunehmen.

Quelle: derwesten.de