Wasservergleich bei Stiftung Warentest: Günstige Mineralwasser sind Testsieger – Mineralwasser ist – man verzeihe uns das schlechte Wortspiel – in aller Munde. Kein Wunder also, dass sich angesichts der weiten Verbreitung Experten mit dem kühlen Nass befassen. So hat nun Stiftung Warentest für seine Ausgabe 7/2022 ganze 32 Sorten Classic-Mineralwasser unter die Lupe genommen. Darunter waren sowohl Supermarkt-Eigenmarken als auch Mineralwasser vom Discounter sowie prominentere Marken.

Nach Kriterien wie Aussehen, Mundgefühl, Geruch und nicht zuletzt Geschmack wurden die Classic-Mineralwasser dabei von Spezialisten für Sensorik beurteilt. Zugleich wurden die Wasser einem Labor für Tests auf Schadstoffbelastungen hin überantwortet. Dabei zeigte sich laut einem Bericht von „Chip“, dass ganze acht Mineralwasser eine Wertung von „Sehr gut“ einheimsen konnten.

Nur ein Wasser mit „Ausreichend“

Günstige Supermarkt- oder Discounter-Eigenmarken sind unter den Testsiegern dabei gleich mehrere vertreten. Darunter das Lidl-Wasser „Saskia Classik“. Aldi Nord und Süd wissen mit „Quellbrunn Classic“ ebenfalls ihr Wasser auf den vorderen Plätzen. Auch Rewe hat mit „Ja Classic“ eine Eigenmarke im Portfolio, welche die Tester überzeugte. Vorne mit dabei: „Penny Classic“ sowie „Norma Surf Classic“. Alle genannten Wasser zählen zu den günstigsten, kosten 17 Cent pro Liter. Ein „Gut“ konnten sich 17 weitere Classic-Mineralwasser sichern.

Unter diesen war etwa auch San Pellegrino. Wie der Artikel von „Chip“ erläutert, konnte dieses Wasser 2021 bei der Untersuchung von „Öko Test“ hingegen nur ein „Ausreichend“ holen. Sechs Wasser bekamen bei Stiftung Warentest immerhin noch ein „Befriedigend“. Lediglich einen Ausreißer gab es, welcher nur ein „Ausreichend“ holte. Den ganzen Bericht von Stiftung Warentest findet ihr hier – er liegt hinter der Bezahlschranke.