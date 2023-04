Vorwurf an Hersteller

Vorwurf an Hersteller: Edeka wirft erneut Produkt aus seinen Regalen – Seit etlichen Wochen befindet sich der größte deutsche Einzelhändler Edeka nun schon im Preiskrieg mit einigen Markenherstellern und warf deshalb bereits etliche ihrer Produkte aus den Regalen. Dieser Zoff geht nun in die nächste Runde, nachdem Edeka-Vorstandschef Markus Mosa den internationalen Großkonzernen „Gier“ vorgeworfen hat, da sie nur auf Gewinne schauen würden.

Auch will Edeka den Streit mit Markenherstellern wie Procter & Gamble, Mars und Pepsi fortsetzen, zur Not auch über Monate. Laut einem Bericht der „FAZ“ verriet nun Vorstandschef Markus Mosa: „Wir haben aktuell 17 Konzerne, die uns nicht beliefern.“ Neben Procter & Gamble, Mars und Pepsi sollen zu diesen Konzernen auch Teile von Henkel, Schwartau und Unilever gehören.

Preisforderungen nicht nachzuvollziehen

Mosa kann nach eigenen Aussagen die Preisforderungen nicht nachvollziehen. Gerade mit Blick auf die günstiger gewordenen Rohstoffe wie für Waschmittel oder auch Fette, Weizen und Öle. Mosa wirft daher den internationalen Markenhändlern vor, dass ihre „Gier“ nach immer größeren Gewinnen nicht nachlasse. Edeka-Vorstandschefs:

„Wir sind ganz klar so unterwegs, dass die Markenartikelindustrie ihre Ergebnisse maximiert und lieber auf Belieferung verzichtet.“ Im Vergleich zu den Konzernen, die sich über markante zweistellige Zuwächse freuen, sind Einzelhändler froh, wenn sie gerade einmal vier Prozent Gewinn erzielen könnten. Der Einzelhändler will also bis auf weiteres die hohen Preise der Großkonzerne nicht tolerieren.

Nächstes Produkt fliegt aus den Regalen

Rückblickend geht es um die Preiserhöhungen der beteiligten Unternehmen, die im letzten Jahr drei Milliarden Euro geltend gemacht hatten. Dann, im Januar 2023, wurden laut Markus Mosa weitere 1,2 Milliarden Euro gefordert. Das brachte das Fass schlussendlich zum Überlaufen, weshalb Edeka sich dazu entschied, etliche Markenprodukte der betroffenen Konzerne wie beispielsweise die Schokoriegel von Mars aus seinem Sortiment zu streichen.

Künftig könnten durch den anhaltenden Preiskrieg auch Produkte wie Pampers-Windeln aus den Edeka-Regalen verschwinden. Nach Angaben Mosers könnte dies bereits im Juni der Fall sein, da bis dahin die Lagerbestände dann aufgebraucht seien. Derzeit ist Edeka auf der Suche nach neuen Lieferanten.

Quelle: t-online.de