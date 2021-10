Größter Bierbrauer Deutschlands will Preise erhöhen

Viele Biermarken werden teurer: Größter Bierbrauer Deutschlands will Preise erhöhen – Im Zuge der hierzulande grassierenden Teuerungswelle hat mit der Radeberger-Gruppe nun auch der größte Bierproduzent Deutschlands angekündigt, seine Preise zu heben. Laut der „Lebensmittel Zeitung“ will die Oetker-Tochter die Preise für eine Vielzahl an Biermarken um bis zu sechs Prozent erhöhen.

Die Radeberger-Gruppe wollte sich gegenüber der Zeitung nicht zu dem Thema äußern.

Dem Bericht zufolge soll die Preiserhöhung allerdings erst im Mai 2022 erfolgen. Wie es heißt, sollen sich die zusätzlichen Kosten für den Kunden „zwischen 6 und 7 Euro je Hektoliter bei Flasche und Dose bewegen.“

Wirklich überraschend kommt die Ankündigung nicht, nachdem zuvor bereits Eckes-Granini seine Fruchtsäfte teurer machte und auch der Softdrink-Gigant Coca-Cola kürzlich ankündigte, die Preise zu heben (MANN.TV berichtete).

Die Gründe für den Preisanstieg sind bei allen Herstellern im Prinzip die gleichen: enorm gestiegene Kosten für Energie, Transport und Verpackung.

Weshalb die Radeberger-Preise erst im nächsten Jahr steigen werden, lässt sich vermutlich mit der Corona-Pandemie erklären, im Zuge derer der Bierabsatz stark eingebrochen ist. In Ermangelung von Volksfesten und Großveranstaltungen mussten viele Brauereien zum Jahresbeginn sogar Bier wegschütten.

Da davon auszugehen ist, dass im Mai 2022 die Pandemie überstanden sein dürfte, wird der Absatz erwartungsgemäß dann wieder ordentlich anziehen.

Folgende Marken aus dem Radeberger Sortiment sind von der Preiserhöhung betroffen:

Allgäuer Brauhaus

Altenmünster

Berliner Kindl

Berliner Kindl Weisse

Berliner Pilsner

Binding

BraufactuM

Brinkhoff's No. 1

Clausthaler

DAB

Dortmunder Kronen

Dom Kölsch

Freiberger

Gilden Kölsch

Guinness

Grüner Bier

Hasen

Henninger

Hop House 13

Hövels

Jever

Jever Fun

Kilkenny

Kloster Scheyern Biere

Krusovice

Mahn & Ohlerich

Oberdorfer Helles

Radeberger Pilsner

Rostocker

Schlösser Alt

Schöfferhofer

Schöfferhofer Weizen-Mix

Schultheiss

Sion Kölsch

Sternburg

Stuttgarter Hofbräu

Tucher

Ur-Krostitzer

Wicküler

Quelle: stern.de