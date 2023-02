Video enthüllt, die wahre Geschichte des Big Mac – Jeder kennt ihn, die meisten haben ihn wohl schon einmal probiert, wenn sie nicht gerade Vegetarier oder Veganer sind: Der Big Mac von McDonald‘s ist im Laufe seiner Entstehungsgeschichte zu einem desten Begriff unter den Hamburgern geworden. Wie kaum kein anderer steht er für einen bestimmten Burger mit zwei Fleischsorten, drei Brötchenteilen, Eisbergsalat und einer ganz bestimmten Sauce. Doch woher genau kommt er? Wer hat ihn erfunden, wo liegen seine Anfänge? Dieses Video erklärt es.

Der YouTube-Kanal „Weird History Food” hat sich auf allerlei kuriose und ganz besondere Lebensmittel spezialisiert und berichtet darüber. Das aktuelle Video trägt den passenden Titel „Die Geschichte des Big Mac“. In rund zwölf Minuten erfahren wir viel Wissenswertes über das bekannte Sandwich. So hatte der Burger seine Anfänge unter einem ganz anderen Namen – und das erst zehn Jahre, nachdem McDonald‘s als Fast-Food-Kette bereits etabliert war.

Angefangen hat alles in Uniontown, Pennsylvania:

Die Stahlarbeiter dort leisteten täglich Schwerstarbeit und wollten mehr als nur ein Brötchen mit einem Patty, um ihren Kalorienbedarf zu decken. Michael James „Jim“ Delligatti war Franchisenehmer von McDonald‘s in Pennsylvania. Laut Video wollte er ein Sandwich kreieren, das den Bedürfnissen von Kunden mit schwerer körperlicher Arbeit gerecht wird. Da er Erfahrungen mit anderen Restaurants und den damals beliebten Diners hatte, kreierte Delligatti einen Doppeldecker-Hamburger, aus dem später letztlich der Big Mac hervorgehen sollte.

Doch es gab einige Hürden – nicht zuletzt die Tatsache, dass er zwar Manager war, aber eben nur für seinen Teil des McDonald‘s-Franchises. Wenn er also einen neuen Hamburger kreieren wollte, musste er auf die Zutaten zurückgreifen, welche die Unternehmenskette in ihrem und somit seinem Lager vorrätig hatte. Delligatti nahm sich den Diner-Burger „Bob’s Big Boy“ zum Vorbild und verwendete Fleisch von McDonald‘s. Er fügte gehackte Zwiebeln, Käse und Gewürzgurken hinzu.

Die Brötchen kamen jedoch von einer lokalen Bäckerei:

Sie waren eigens mit Sesam bestreut. Um seinen Doppeldecker zu erhalten, schnitt Jim jedes Brötchen in drei Teile. 1967 präsentierte er die erste Version dieser Sandwiches seinen Kunden, die vor allem in der Nachtschicht hungrig waren. Der Mammutburger erschien anfangs als „die Mahlzeit, die sich als Sandwich verkleidet hat“. Er erwies sich auf Anhieb als echter Renner. Schon nach einem Jahr waren so viele dieser Kolosse verkauft, dass sich der Erfolg über die Geschäftsberichte bis zum McDonald‘s-Chef Ray Croc herumsprach.

Der war so überzeugt, dass sich der Burger wenig später im Katalog aller US-Filialen wiederfand, bis er die Welt erobern sollte. Doch wie kam das Unternehmen zu seinem Namen? In Pennsylvania hieß der neue Burger „Big Mc“, was im amerikanischen Englisch ausgesprochen eher wie „Big Mick“ klingt. Die Chefetage von McDonald‘s war nicht überzeugt, ein neuer Name musste her. Wie dieser gefunden wurde und welche Rolle eine 21-jährige Sekretärin dabei spielen sollte, erklärt neben vielen anderen interessanten Details das Video von „Weird History Food“.