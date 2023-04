Verwirrung bei manchen Kunden: McDonald‘s neuer Getränke-Ansatz teils da – Lange wurde es angekündigt, seit einigen Wochen ist es Realität. McDonald‘s hat ein völlig neues Konzept für den Getränkeausschank in seinen Filialen. Doch nicht überall stößt es auf Verständnis – mancherorts herrscht sogar Verwirrung unter den Kunden, ob es überhaupt schon umgesetzt wurde.

Die Rede ist vom neuen Mehrwegsystem, das McDonald‘s vor einigen Monaten angekündigt hat. Betroffen sind alle Getränke und Eissorten. In einigen Filialen hatte man das System bereits im Dezember 2022 testweise umgesetzt. Wie man bei „Der Westen“ berichtet, ziehen nun immer mehr Franchisenehmer des Fastfoodriesen nach und setzen das System um. Bald soll es in allen Filialen Einzug halten.

Seinerzeit hieß es seitens McDonald‘s:

„Einen weiteren großen Schritt Richtung Mehrweg machen wir bei unseren Getränken und Eissorten.“ Man erläuterte: „Im Dezember 2022 führen wir flächendeckend unser eigenes McDonald’s Mehrwegpfandsystem ein. Durch dieses deutschlandweite Pfandsystem können auf Wunsch Mehrwegbecher ganz einfach vor Ort erworben und nach dem Verzehr gegen Erstattung des Pfandbetrags in jedem deutschen McDonald’s Restaurant zurückgegeben werden.“

Nun melden sich laut dem Bericht von „Der Westen“ unter Berufung auf die Facebook-Seite von McDonald‘s Kunden zu Wort, die sich verwundert zeigen. Denn das besagte Mehrwegsystem scheint in den jeweiligen Filialen teilweise gar nicht umgesetzt worden zu sein. So teilte eine Nutzerin ein Foto von einem Besuch in einer McDonald‘s-Filiale. Es zeigt zwei Einweg-Kaffeebecher mit Rechnung.

Der Bon offenbart:

Die Kundin hatte für jedes ihrer Kaffeegetränke zwei Euro Pfand hinterlegt und diese direkt wieder zurückerhalten. Auf der Facebook-Seite des Fastfoodriesen kommentierte sie: „So umgehe ich Mehrweg natürlich auch. Die Mehrweg-Tassen werden nicht benutzt, die 2 Euro gab es sofort wieder.“ Seitens der Mitarbeiter habe man ihr zu verstehen gegeben, dass in der Filiale noch gar kein Mehrweg-System bereitstehen würde.

Für Kunden, die sich eine Umsetzung des Mehrweg-Verfahrens wünschen, ist demnach wohl vorerst schlicht Geduld gefragt.

Quelle: derwesten.de