Umfrage: Die beliebtesten Lebensmittelmärkte Deutschlands – Wenn es um den besten Supermarkt geht, schauen Verbraucher vornehmlich auf ein breites Angebot, aber auch auf eine gute Qualität und natürlich günstige Preise. Kürzlich hatte das Deutsche Institut für Service-Qualität eine Kundenbefragung gestartet.

Hierbei wurden die Teilnehmer nach ihrem beliebtesten Lebensmittelmarkt befragt. Die Ergebnisse wurden nun veröffentlicht und zeigen, dass Kunden die Lebensmittelmärkte insgesamt recht gut bewerteten. Immerhin ganze acht Supermärkte erhielten hierbei das Qualitätsurteil „gut“, zwei Lebensmittelmärkte bekamen die Note „befriedigend“.

Qualität der Lebensmittel und Produktsortiment zufriedenstellend

Bei der Kundenbefragung gaben 79 Prozent der Teilnehmer an, dass sie sowohl mit der Qualität der Lebensmittel als auch mit dem Produktsortiment ihrer gewählten Lebensmittelmärkte mindestens zufrieden waren. Was den Service in den Märkten betrifft, sahen ein Viertel der Kunden jedoch noch erhebliches Verbesserungspotenzial.

Hierbei wurden unter anderem lange Wartezeiten und unfreundliche Mitarbeiter aufgeführt. Zudem gab jeder Dritte bei der Kundenbefragung an, nicht mit der Preisgestaltung zufrieden zu sein. Der Geschäftsführer des Deutschen Instituts für Service-Qualität, Markus Hamer fasst zusammen:

„Einen erstaunlich großen Wert legen viele Kundinnen und Kunden auf das Angebot an regionalen Produkten. Generell sind das große Produktsortiment wie auch die Lebensmittelqualität zwei Zufriedenheitsgaranten. Allerdings splitten auch über 62 Prozent der Befragten ihren Lebensmitteleinkauf und suchen zum Beispiel auch den Discounter oder Wochenmarkt auf.“

Nachfolgend die Top 10 der beliebtesten Lebensmittelmärkte Deutschlands

01. Rewe – 75,1 Punkte – Qualitätsurteil gut

02. Edeka – 73,4 Punkte – Qualitätsurteil gut

03. Globus SB-Warenhäuser – 72,9 Punkte – Qualitätsurteil gut

04. Tegut – 72,4 Punkte – Qualitätsurteil gut

05. Marktkauf – 71,9 Punkte – Qualitätsurteil gut

06. Kaufland – 71,7 Punkte – Qualitätsurteil gut

07. Hit – 71,4 Punkte – Qualitätsurteil gut

08. Famila – 70,6 Punkte – Qualitätsurteil gut

09. Real – 69,8 Punkte – Qualitätsurteil befriedigend

10. K+K Klaas & Kock – 69,5 Punkte – Qualitätsurteil befriedigend

Quelle: Deutsches Institut für Service-Qualität

Quelle: n-tv.de