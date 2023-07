Trauung mit Cheeseburgern: McDonald’s bietet nun auch Hochzeitsmenüs an – Es gab eine Zeit, da war es hierzulande gang und gäbe, dass Kinder ihren Geburtstag in einem McDonald’s-Restaurant feierten. Immerhin sparte dies den Eltern die Verköstigung einer wilden Bande daheim und die Fast-Food-Kette bot zu dem Service ein gewisses Maß an Unterhaltung für die Kleinen an. Mit Blick auf den heutigen Zeitgeist, wäre eine solche Veranstaltung für Kinder wohl undenkbar, aber warum nicht einfach die Idee für die nun erwachsenen Kunden von damals adaptieren?

Das dachte sich zumindest wohl die Niederlassung in Indonesien, wo Big M nun ein Hochzeitsmenü anbietet.

Das Catering-Paket läuft unter dem Motto „Die Hochzeit unvergesslich machen“, beinhaltet 100 Chickenburger, 100 Cheeseburger sowie 100 4er-Packungen Chicken Nuggets und kostet umgerechnet – für hiesige Verhältnisse schlanke – 200 Euro.

Gegenüber „The Sun“ erklärte der Sprecher der indonesischen McDonald’s-Presseabteilung, Rizki Haryadi: „Das Paket ist nicht für Hochzeitsfeiern in einer unserer Filialen gedacht, sondern nur für das Essen außer Haus.“ Auch sei es möglich, bei Bedarf, Nachschub zu bestellen.

„Es gibt auch weitere Serviceoptionen: Gegen Aufpreis stellen wir zum Beispiel auch Essensstände bereit.“

Auf Instagram stellten die Verantwortlichen den Service erstmals Ende Juni vor und sorgten damit für Begeisterung bei den Usern, die den Beitrag inzwischen über 25.000 Mal gelikt haben.

„Bild“ fragte bei der deutschen Presseabteilung von McDonald’s nach, ob diese Idee demnächst vielleicht auch in unseren Breitengraden umgesetzt werden soll, erhielt jedoch nur folgende Antwort:

„Das Hochzeits-Menü, welches aktuell in Indonesien erhältlich ist, ist in Deutschland derzeit nicht geplant.“

Offenbar zeigt sich die Kundschaft im asiatischen Bereich wesentlich offener für derartige Angebote, kann man in Hongkong doch beispielsweise sogar im Restaurant zur goldenen Möwe heiraten. Für umgerechnet gerade einmal 900 Euro erhält man dabei das Rundum-Sorglos-Paket mit Einladungen, Luftballons, einer Hochzeitstorte aus Apfeltaschen und sogar einem Brautkleid-Burgerfett-Schutz.

Alkohol wird den Prinzipien von McDonald’s zufolge aber auch zu diesem Anlass nicht ausgeschenkt, weshalb Gäste und Brautpaar statt Sekt mit Softdrinks aus Pappbechern vorliebnehmen müssen.

Quelle: bild.de