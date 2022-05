In Schweden gilt er als absolute Delikatesse, auf die sich das ganze Land freut, wenn sie „reif“ ist: Surströmming. Ein Fisch mit einer ganz speziellen Zubereitungsweise, der deswegen allerdings bestialisch stinkt. In diesem Video versucht sich eine amerikanische Familie an dem köstlichen Happen – mit brechreizfördernder Geräuschkulisse, die ein wenig an „Family Guy“ erinnert.

Genauer gesagt: An diese Szene. Zwar bleibt das große Erbrechen bei dieser Dosenöffnung aus – aber alle Beteiligten stehen nahezu kurz davor. Doch warum tut man sich so etwas an? Joe McCloskey Jr. wollte für seine Familie eine lustige Challenge ausrufen. Seine Töchter und seine Frau durften das – ungelüftete – Zimmer nicht verlassen und sollten dafür einen Preis bekommen, sollten sie es durchhalten.

Ob es ihnen gelang? Seht einfach selbst. Für alle, die sich fragen, was zum Heilbutt Surströmming ist: Es handelt sich dabei um in Salzlake eingelegten Ostseehering, der in der Dose weiter gärt. In Schweden ist er eine Delikatesse, die traditionell ab dem dritten Donnerstag des Augusts genossen wird – mit dunklem Brot, oft mit roten oder Frühlingszwiebeln und vor allem: Wodka. Geöffnet wird die Dose dabei unter Wasser.

Hätte Joe McCloskey Jr. das nur gewusst – andererseits wissen wir nun, dass seine ältere Tochter im Gegensatz zum Rest der Familie ein ziemlicher Badass ist. Spoiler-Alarm: Sie bekommt ihr Fahrrad…