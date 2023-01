Stiftung Warentest: Markenprodukt versus Eigenmarke – Die meisten Verbraucherrinnen und Verbraucher wissen, dass es nicht immer ein Markenprodukt sein muss, sondern etliche Eigenmarken wie zum Beispiel „Gut & Günstig“ von Edeka oder „ja!“ von Rewe eine adäquate und vor allem auch günstigere Alternative sind.

Während man also mit Eigenmarken verhältnismäßig viel Geld sparen kann, bleibt oft die Frage zurück, ob günstige Varianten bezüglich der Qualität mit Premiumprodukten mithalten können. Dieser Frage ist nun Stiftung Warentest nachgegangen und hat für ihre Untersuchung ihre eigenen Produkttests noch mal hergeholt und so mehr als 1000 Produkte aus diversen Supermärkten sowie Diskountern verglichen.

Günstigen Eigenmarken teilweise sogar besser

Das Ergebnis zeigt, das die günstigen Eigenmarken oft nicht nur gleich gut sind wie Markenprodukte, sondern teilweise sogar besser. Zwar stiegen in den letzten Jahren auch die Preise der Eigenmarken, stellenweise stärker als bei den Markenprodukten, dennoch lässt sich laut Stiftung Warentest immer noch gutes Geld sparen wenn man zu den Billigalternativen greift.

Insbesondere wenn es um die Eigenmarken in den Kategorien Chips, Baby-Pre-Nahrung, Mineralwasser, Bitterschokolade, Kinderdesserts, Tortelloni, Veggie-Aufstrichen, Apfelmus und Balsamico geht, die oft nur halb so viel kosten wie jene Produkte der Premiumhersteller. In Bezug auf die Frage nach dem Qualitätsunterschied verglich Stiftung Warentest ihre Qualitätsurteile von 1098 Produkten aus 48 ihrer Produkttests.

Eigenmarken oft mit Markenartikeln fast gleichauf

Hierbei erreichten die Markenartikel bei der Qualität eine Durchschnittsnote von 2,8. Eigenmarken erzielte derweil eine Durchschnittsnote von 2,7. Dies bedeutet, dass Eigenmarken trotz günstigerer Preise mit den Markenartikel fast gleichauf liegen. Bei ihren Produkttests holten zwar die Markenprodukte oft den Testsieg, allerdings folgten auf die Premiumartikel meistens direkt Eigenmarkenprodukte.

Nicht selten landete aber auch eine Billigvariante auf dem ersten Platz wie beispielsweise Caffé Crema „Cafét“ von Netto, der besser abschnitt als das Markenprodukt von Jacobs. Auch Eigenmarken wie das Lachsfilets von Lidl Fischerstolz holten den Testsieg, weit vor anderen Marken. Die Desira Fruchtjuniors von Aldi Süd schlugen sogar die Fruchtzwerge von Danone.

Wer Interesse auf die gesamt Auswertung von Stiftung Warentest hat, kann diese HIER kostenpflichtig nachlesen.

Quelle: stern.de