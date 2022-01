Stiftung Warentest: Chicken-Nugget von 20 Herstellern im Test – Wer kennt sie nicht, die allseits beliebten Chicken Nuggets bei McDonalds oder Burger King. Doch nicht nur dort gibt es die goldgelben knusprigen Hähnchen-Häppchen, sondern auch in der der Tiefkühlabteilung bei den einschlägigen Supermärkten oder Discountern.

Genau diese Chicken Nuggets hat Stiftung Warentest in Bezug auf Geschmack und Zutaten einmal genauer betrachtet. Insgesamt testete man 20 tief gefrorene im Handel erhältliche Chicken-Nugget-Produkte, eingeschlossen fünf Veggie-Alternativen. Hierbei konnte jedes zweite Produkt überzeugen, bei dem zehn der zwanzig getesteten Chicken Nuggets mit der Note „gut“ abschnitten.

Nachfolgend die Top fünf der Chicken Nuggets beginnend mit dem Testsieger:

Chicken Chips von Bofrost - Test-Urteil: gut (1,7)

Vegane Mühlen-Nuggets von Rügenwalder Mühle Test-Urteil: gut (1,8)

Chicken Nuggets Bio von Bio Cool Test-Urteil: gut (1,9)

Gut & Günstig Chicken Nuggets von Edeka Test-Urteil: gut (2,0)

K-Classic Chicken Nuggets von Kaufland Test-Urteil: gut (2,1)

So positiv das Ergebnis für die Hälfte der getesteten Nuggets ausfiel, es gab auch Produkte, die durchgefallen sind. So fand man im Test in einzelnen Produkten Schimmelpilzgifte aus Getreide, Chlorat aber auch Schadstoffe wie chemische Ester-Verbindungen (3-MCPD). Zu den betroffenen Chicken Nuggets zählen auch zwei Veggie-Produkte, nämlich Green Cuisine Vegane „Chicken“ Nuggets von Iglo sowie „Food for Future Rice Nuggets“ von Penny.

Das komplette Ergebnis von Stiftung Warentest findet ihr übrigens HIER.

Quelle: chip.de