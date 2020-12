Es ist nicht einfach, diese Zeilen zu tippen, da dem Autor nach Sichtung des folgenden Videos das Wasser in Strömen im Munde zusammenläuft. Und da er alles im Haus hat, um das Rezept jederzeit nachkochen zu können, muss es jetzt ganz schnell gehen hier.

Also: Heute geht es in der mann.tv-Männerküche um weichgekochte Eier im Fleischmantel, die sogenannten „Scotch Eggs“. Die Zubereitung sollte anhand des Videos eigentlich kein Problem darstellen, doch wir geben euch trotzdem noch eine Zutatenliste auf Deutsch an die Hand.

7 Eier

500 Gramm Hackfleisch

Eine kleingehackte Zwiebel

2 Knoblauchzehen

Ein Esslöffel Senf

Salz

Pfeffer

Mehl

Kräuterpaniermehl

Pflanzenöl

Zwei der Eier sind übrigens für die Eierlasur reserviert (im Video als „Egg Wash“ bezeichnet). Verrührt dazu einfach die aufgeschlagenen, ungekochten Eier mit vier Esslöffel Milch oder Wasser.

So, und jetzt ganz schnell in die Küche!