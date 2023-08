Gummibärchen nicht auf Platz 1: Die offiziell beliebtesten Süßigkeiten der Deutschen – Deutsche sind weltweit für ihre Liebe zum Auto und Bier bekannt. Ob derlei Stereotypen heutzutage noch Bestand haben, mag fraglich sein, und mit Blick auf unser aktuelles Konsumverhalten wird man uns womöglich eines Tages etwas ganz anderes nachsagen – nämlich, dass wir süchtig nach Zucker sind.

Laut der Landeszahnärztekammer Baden-Württemberg konsumiert jede Verbraucherin und jeder Verbraucher pro Jahr in Deutschland ganze 32,5 Kilogramm Zucker, was deutlich über den Empfehlungen von Fachgesellschaften und der Weltgesundheitsorganisation (WHO) liegt.

Zucker versteckt sich in vielen Lebensmitteln, ganz ungehemmt frönt der Deutsche seinem süßen Laster aber vor allem mit Bonbons, Fruchtgummi oder Schokolade.

Letztere zählt laut Statista ganz klar zu den angesagtesten Leckereien und landete dann auch gleich dreimal in den Top 5 der beliebtesten Süßigkeiten.

Einer Verbrauchs- und Medienanalyse zufolge haben mit rund 26,1 Prozent mehr als ein Viertel der deutschsprachigen Bevölkerung ab 14 Jahren im Jahr 2021 mindestens einmal pro Woche Schokoriegel konsumiert, was einen Anstieg von knapp zwei Prozent im Vergleich zum Vorjahr und immer noch nur den zweiten Platz darstellt.

Noch gefragter ist da nur noch die klassische Tafelschokolade auf Platz eins.

Waren es im Jahr 2020 bereits etwa 31,5 Prozent der Befragten, die mindestens einmal pro Woche eine Tafel Schokolade aßen, erhöhte sich die Zahl 2021 auf etwa 33 Prozent.

Trotz all der vielen Variationen und Geschmacksrichtungen in Sachen Schokolade, gaben mit 58 Prozent der Männer und 55 Prozent der Frauen mehr als die Hälfte der Deutschen an, vor allem der guten alten Vollmilchschokolade verfallen zu sein.

Hier sind die Top 10 der beliebtesten Süßigkeiten der Deutschen:

Tafelschokolade Schokoriegel Kaugummi Schoko-Knabberartikel Frucht- & Weingummi Kräuter- & Hustenbonbons Pralinen, Alkoholpralinen und andere Spezialitäten Gebäckriegel Andere Bonbons Müsliriegel

