Rezept: Perfekte Pommes selber machen – Preisfrage: Was hat von der Natur die perfekte Passform, schmiegt sich perfekt an Zunge und Gaumen, lässt sich angenehm zwischen den Fingern drehen, schmeckt leicht salzig am besten – und keiner, wirklich keiner kann darauf verzichten? Das Wasser läuft jedem Mann überdies bei ihrem Anblick im Munde zusammen und jeder will mal ran. Kleiner Tipp: Die Objekte, um die es geht, enden auf „itten“. Na? Na? Genau das: Fritten!

Was ihr gewonnen habt, weil ihr richtiggelegen habt? Schon mal eine Ehrenurkunde, weil ihr nicht nur dauernd an Schweinkram denkt. Wir sind schließlich ein seriöses Magazin. Ansonsten: Wie wäre es denn hiermit: Das Video eines Mannes, der sich so seine Gedanken zum Thema „perfekte Pommes“ gemacht hat – und deren Herstellung in sämtlichen Arbeitsschritten für die heimische Küche erläutert.

Seht selbst, wie ihr die kleinen goldgelben Köstlichkeiten in Perfektion zubereitet: Vom Rohschnitt aus frischen Kartoffeln, über das Stärke-Entziehen, bis hin zu ihrem Bad in der Fritteuse – dieser Herr hat wirklich nützliche Tipps parat.