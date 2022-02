Rezept: Pizza-Kuchen – Es ist immer wieder interessant festzustellen, welche Berichte und Videos bei unseren Lesern gut ankommen, und welche eher nicht. Manchmal wundern wir uns ein wenig über die Zahlen, doch meistens gehen diese konform mit dem, was wir als Macher eines Männermagazins für relevant erachten. Wäre ja auch blöd, wenn nicht!

Und was machen Männer gerne? Wir essen gerne! Und was essen wir gerne? All das, was der Arzt einem durchschnittlichen Kerl Anfang vierzig verbieten würde! Und genau deshalb posten wir immer wieder Rezepte zu Leckereien, deren Kaloriengehalt bloß noch vom Geschmack übertroffen wird.

In diesem Sinne empfiehlt der Chefkoch aus der Küche „Biss zum Herzinfarkt“ heute einen knusprigen Pizzakuchen zum Nachtisch! Oder als Hauptspeise. Vielleicht auch beides. Doch eines ist mal sicher (Nerd-Modus an): This Cake is not a lie! (Nerd-Modus aus)