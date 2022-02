Rezept: Bacon-Cheeseburger-Kuchen – Denkt man an Kerle und an warmen Kuchen, dann kommen einem dank unserer ausgeprägten Popkultur zwangsläufig Äpfel und unappetitliche sexuelle Handlungen in den Sinn. Ein trauriges Bild, welches uns Männern und vor allem dem Kuchen als solches nicht gerecht wird. Denn zum einen wäre kein Junge der Welt so dämlich, sich bei einem derartigen Akt erwischen zu lassen und zum anderen muss ein Kuchen nicht zwangsläufig die Opferrolle einnehmen und aus gesunden Äpfeln bestehen!

Denn der Kuchen, der im folgenden Video zubereitet wird, der verprügelt so einen popeligen Apfelkuchen auf dem Schulhof! Ein Prachtstück kulinarischer Schaffenskraft, welches unseren Herzmuskel als Sandsack benutzt und sich durch den Darm kämpft, als gehöre er zur Riege der Expandables. Wir präsentieren das einzig wahre Männerfrühstück: den Bacon-Cheeseburger-Pie!