Heute gibt es in unserer Männer-Küche einen echten Klassiker für echte Kerle: Bohnen mit Speck! Eines der vielleicht ikonischsten Gerichte der Film- und Fernsehgeschichte. Denn wer erinnert sich nicht an die legendären Fressgelage aus den Italo-Western der 70er und 80er Jahre mit Bud Spencer und Terence Hill? Und wie ihr diese schmackhafte Beilage ganz einfach selber zubereiten könnt, das verrät uns heute der bekannte und beliebte Video-Koch Jörn Rochow.

Mit über 800 Videos auf seinem YouTube-Kanal „BBQ aus Rheinhessen“ hat der gute Mann bereits mehr als 35 Millionen Aufrufe zu verzeichnen und zählt damit längst zur deutschen YouTube Grill-Elite. Wer – abgesehen vielleicht von den Göttern des Grills, den „BBQ Pit Boys“ – wäre also besser geeignet, uns zu demonstrieren, wie man die perfekten Baked Beans & Bacon zubereitet? Natürlich stilecht mit Holzlöffel in einer gusseisernen Pfanne. Alles andere käme schließlich einem Sakrileg gleich.

Für Bohnen mit Speck benötigt ihr folgende Zutaten:

250 Gramm Speck

1 Gemüsezwiebel, grob gehackt

2 Chilischoten (je nachdem was ihr so vertragt)

4 Zehen Knoblauch, fein gehackt

2 EL Tomatenmark

3 Dosen weiße Bohnen

1 Dose Kidneybohnen

2 Dosen gehackte Tomaten

1 TL Thymian

1 EL Pfeffer

Wem es gelingt, all das zusammenzutragen, dem gelingt auch das Rezept, denn sehr viel einfacher geht es wirklich nicht mehr. Erst recht nicht, wenn man jemanden wie Jörn hat, der einem Schritt für Schritt erklärt, was zu tun ist. Guten Hunger. Oder wie Bud sagen würde: „Du hörst mit dem Vorschlagen auf und bringst was zu fressen, sonst qualmt’s!“