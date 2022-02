Rezept: Bierdosen-Bacon-Burger – Haltet uns ruhig für oberflächlich, aber etwas, das Bierdosen-Baconburger heißt, kann ganz einfach nicht schlecht sein. Die Herren, welche die Entstehung ihres kulinarischen Kunstwerkes im folgenden Video dokumentieren, wissen halt, worauf es im Leben ankommt.

Bier, Fleisch, ein Grill … das macht offenbar erfinderisch. Und so wird die Bierdose kurzerhand zum Küchenwerkzeug umfunktioniert, um das Fleisch in eine ansprechende Form zu bringen. Schnell noch was Gesundes rein, das man wiederum mit etwas Ungesundem garniert, und fertig ist die Laube! Dazu am besten das benutzte Bier servieren und sich dem Gefühl hingeben, im Leben alles richtig gemacht zu haben. Und wenn es nur für diesen Moment ist.