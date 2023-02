Reaktion auf Kundenwünsche: Neue pflanzenbasierte Produkte bei McDonald’s – In einer Zeit, da Menschen immer mehr auf ihre Ernährung achten, insbesondere wenn es um eine Entwicklung weg vom Fleischverzehr geht, reagieren nicht nur große Hersteller in der Lebensmittelindustrie, sondern eben auch Fast-Food-Giganten wie McDonald's.

Denn die Zahl der Veganer und sogenannten Flexitarier, also solcher Menschen, die zeitweise auf Fleisch verzichten, nimmt stetig zu. Während McDonald’s mit seinem McPlant Burger in einigen Filialen Erfolge feiert, und diese neue pflanzenbasierte Alternativen noch deutschlandweit fest mit auf die Speisekarte nimmt, hat der Konzern nun ein weiteres fleischloses Produkt vorgestellt.

Wunsch nach mehr veganen Produkten

Hierbei handelt es sich um die McPlant Nuggets, die das Angebot der pflanzenbasierte Produkte bei McDonald’s bereits ab dem 22. Februar 2023 deutschlandweit erweitern. Dies ist zugleich eine Reaktion auf unzählige Kundenwünsche nach mehr veganen Produkten. Die McPlant Nuggets werden indes aus Weizen- und Erbsenproteinen hergestellt.

Der McPlant Burger, besser gesagt der Patty, hat eine Erbsenproteinbasis und wird serviert mit einer Kombination aus Bun, Cheddar-Schmelzkäse, Tomaten, Salat, Gurken, Zwiebeln, Ketchup, Senf sowie einer Sandwichsauce. Sowohl die McPlant Nuggets als auch der McPlant Burger sind übrigens aus einer Zusammenarbeit mit dem Unternehmen Beyond Meat entstanden und bieten somit nun ebenfalls eine pflanzenbasierte Alternative im Happy Meal.

„Ein ansprechendes Angebot für die wachsende Gruppe der Flexitarier:innen“

McDonald's erhofft sich mit seinen neuen Produkten, dass seine Gäste dazu animiert werden, auch mal eine fleischlose Alternative auszuprobieren. Mario Federico, Vorstandsvorsitzender McDonald's Deutschland:

„Wir wollen mit der Einführung der McPlant Produktplattform ein ansprechendes Angebot für die wachsende Gruppe der Flexitarier:innen in unseren Restaurants etablieren. Durch die Zusammenarbeit mit der bekannten Marke Beyond Meat konnten wir Produkte kreieren, die sich geschmacklich nahtlos in die ikonische Angebotspalette unseres Unternehmens einreihen.“

Um die neuen pflanzenbasierten Produkte bei McDonald’s allen schmackhaft zu machen, werden in den Filialen vom 22. Februar bis zum 1. März 2023 übrigens kostenlose Proben ausgegeben.

Quelle: presseportal.de