Protest in Berlin: Autofahrer ziehen Öko-Sitzblockierer aus dem Weg – Sie nennt sich „Aufstand der letzten Generation“, vertritt Mottos wie „Essen retten – Leben retten“: Eine Aktivisten-Gruppe, die mit radikalen Methoden auf Missstände hinweisen will. Dabei schrecken ihre Mitglieder nicht davor zurück, Autobahnen mit Sitzblockaden lahmzulegen und Organtransporte, Polizeieinsätze oder Rettungsfahrzeuge zu blockieren. Nun gab es in Berlin wieder eine Blockade samt Stau. Wieder traf es die A100.

Verantwortlich dafür zeichnete besagte Aktion „Essen retten – Leben retten“, welche damit bereits begonnene Sitzproteste fortsetzt. In Wilmersdorf pflanzten sich die Klima-„Aktivisten“ an der Anschlussstelle Hohenzollerndamm am Montagmorgen auf den Asphalt, wie „Bild“ berichtet. Via Twitter ließ die Gruppe wissen: „Wir erklären die A100 zu eine (sic!) Ort des gewaltfreien zivilen Widerstands.“

Jetzt wird geräumt. Einige haben sich an die Fahrbahn geklebt. In den Fällen wird es aufwendiger. pic.twitter.com/KZcpFikjiC — Lennart Pfahler (@LennartPfahler) February 7, 2022

Ebenfalls wurden "Aktivisten" laut dem Bericht von „Bild“ auch am Kudamm tätig. Wie eine Polizeisprecherin am Morgen auf Anfrage des Portals erläuterte, sollen vier Personen protestiert und sich am Asphalt festgeklebt haben. Sechs „Aktivisten“ habe man an der Ausfahrt Kurfürstendamm von der Fahrbahn gezogen, fünf von ihnen hatten sich laut Aussagen eines Polizeisprechers ebenfalls auf die Fahrbahn geklebt. In Einsatzkräften sei es gelungen, eine weitere solche Aktion am Hohenzollerndamm zu vereiteln.

In Richtung Wedding kam es laut Verkehrsinformationszentrale zu einem langen Stau. Vermehrt tauchen Videos auf, welche zeigen, wie es den frustrierten Autofahrern mit dem „Aktivismus“ der Störer langt – ein Twitter-Video unter diesem Absatz etwa zeigt, wie sich Fahrer durch das Wegziehen der Sitzblockierer ohne Erfolg Abhilfe zu schaffen versuchten. In den vergangenen Tagen war es immer wieder zu solchen Sitzblockaden gekommen, welche die davon Betroffenen zunehmend die Geduld verlieren lassen.

„Wir müssen Wohnungen verwalten, damit Leute wie ihr eine Heizung habt.“ Wenige Sekunden nach Aktionsbeginn versuchen Autofahrer erfolglos eigenhändig Klima-Blockade von @AufstandLastGen aufzulösen. #berlinpic.twitter.com/1MQYn7HpgU — Lennart Pfahler (@LennartPfahler) February 7, 2022

Die Autobahnblockaden ernten vereinzelt Zuspruch: Die neue Co-Chefin der Grünen, Ricarda Lang, äußerte dem „Bild“-Bericht zufolge etwa Verständnis gegenüber „Aktivisten“. Aktionen wie „Essen retten – Leben retten“ fordern ein Gesetz zur Rettung von Lebensmitteln vor dem Müll, um Hungertode zu vermeiden und zugleich den Folgen der Erderwärmung entgegenzuwirken. Unter einem Video der Aktion, welches ihr im Anschluss findet, heißt es wörtlich:

„Tagtäglich landen Tonnen über Tonnen an Lebensmitteln im Müll, während Menschen auf Lebensmittelspenden angewiesen sind und wir mit der Erderhitzung auf Hungerdürren zurasen. Deshalb stören wir seit zwei Wochen unerbittlich die öffentliche Ordnung, bis ein Essen-Retten-Gesetz von der Bundesregierung unter Olaf Scholz verabschiedet wird!“

