Plant-Based Kebab: Nun wird auch der Döner vegan – Des Deutschen liebstes Fast-Food, der Döner, kommt nun auch in einer veganen Variante auf den Markt. Das neue Produkt aus dem Hause "The Vegetarian Butcher" wurde in Zusammenarbeit mit einem der führenden Dönerhersteller, der Düzgün Gruppe, entwickelt, und soll dem Original angeblich in Sachen Geschmack, Textur und Handhabung in nichts nachstehen.

Geschuldet soll dies dem typischen "The Vegetarian Butcher"-Produktverhalten und der damit einhergehen Zubereitung sein, die jener von tierischem Fleisch entspricht. So soll durch das Grillen und Schneiden vom Spieß ein authentischeres Döner-Feeling entstehen, als es bisher möglich war.

Wie es vonseiten des Herstellers heißt, besteht der vegane Kebab aus Sojaeiweiß und einer speziellen Gewürzmischung, die dem Geschmack von tierischem Fleisch angeblich täuschend ähnlich sein soll.

Wer nun neugierig geworden ist, kann den Plant-Based Kebab schon jetzt und bis zum 7. Dezember jeden Donnerstag an diesen Standorten probieren:

Berlin: Langhans-Grillhaus, Langhansstraße 30, 13086 Berlin

Hamburg: Schanzen Döner, Schanzenstraße 101, 20357 Hamburg

München: Alis Superfood, Marienplatz 16, 80331 München

Köln: Haus des Döners, Venloer Str. 361, 50823 Köln

Dortmund: VIP Döner, Brückstraße 9, 44135 Dortmund

Künftige Standorte werden unter diesem Link im Shopfinder von "The Vegetarian Butcher" gelistet.

