Pfandpflicht: Neue Regeln bei großen Discounter-Ketten – Wer bei den großen Discounter-Ketten wie Aldi, Lidl oder Rewe Dosen oder Plastikflaschen kauft, zahlt immer 25 Cent Pfand dazu. So weit, so bekannt, doch nun plant man eine Pfandpflicht für alle Getränkeprodukte, aber auch für Essensverpackungen. Bis dato waren unter anderem Frucht- und Gemüsesäfte oder Milchprodukte in Dosen oder Plastikflaschen/-bechern von Pfand befreit.

Da das Bundesumweltministerium nun die neuen Pfandpflicht-Regeln beschlossen hat, wird man zukünftig für etliche Produkte im Supermarkt mehr zahlen müssen. Die im Deutschen Bundestag beschlossene Novelle des Verpackungsgesetzes sieht vor, dass auf alle Einweggetränkeflaschen aus Kunststoff ab dem Jahr 2022 Pfand erhoben wird.

Pfandpflicht auch für Milch

Außerdem bekommen auch alle Getränkedosen eine Pfandpflicht. Somit fallen alle bisherigen Ausnahmeregelungen weg. Ausgeweitet wird die Pfandpflicht im Jahre 2024 dann auch auf Milch oder Milcherzeugnisse. Bundesumweltministerin Svenja Schulze:

„Die Ausweitung der Pfandpflicht macht das Pfand für alle Verbraucherinnen und Verbraucher besser verständlich. Denn zukünftig heißt es einfach: Auf alle Einweggetränkeflaschen aus Kunststoff und Getränkedosen sind 25 Cent Pfand zu zahlen, unabhängig vom Inhalt. So sorgen wir auch für weniger Umweltverschmutzung.

Denn Flaschen oder Dosen mit Pfand landen viel seltener in der Natur als solche ohne Pfand. Die Pfandpflicht unterstützt auch ein hochwertiges Recycling: Flaschen aus Kunststoff werden sortenrein gesammelt und können so leichter zu neuen Flaschen verarbeitet werden. So schaffen wir funktionierende Kreisläufe.“

