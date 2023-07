Mineralölbestandteile in veganen Burgerpatties

Öko-Test warnt: Mineralölbestandteile in veganen Burgerpatties – Im Zuge des Booms der vegetarischen oder veganen Ernährung buhlen immer mehr Fleischersatzprodukte um die Gunst der Käufer. Ein besonders prominentes Beispiel sind dabei Burger, einstmals ein Sinnbild der puren Fleischeslust, deren pflanzliche Alternativen in einem aktuellen Test jedoch nicht vollends überzeugen konnten.

Experten von ÖKO-Test haben im Labor 17 verschiedene vegane Burgerpatties auf die deklarierten Aromazusätze, Nährwerte und Salzgehalte hin überprüft und dabei auch untersucht, ob Pestizide, Mineralölbestandteile oder Rückstände aus chlorhaltigen Reinigungsmitteln enthalten sind.

Zusätzlich zu dieser sehr eingehenden Untersuchung wurde aber auch ganz einfach der Geschmack beurteilt.

Am Ende hatten sich fünf Burgerpatties aus den (Tief-)Kühlregalen diverser Supermärkten und Discounter die Note „Sehr gut“ verdient, drei Produkte wurden mit „gut“ ausgezeichnet. Wie so oft in derartigen Untersuchungen zählten ausgerechnet die beiden günstigsten veganen Burgerpatties zu den Besten.

Zu den Testsiegern gehörten beispielsweise die „Food For Future Vegane Burger Patties“ von Penny, die „Beste Wahl Vegane Burger Patties“ von Rewe und die „Rote Linsen Burger vegan“ von Alnatura.

Am anderen Ende der Skala erhielten sieben weitere Patties nur die Note „befriedigend“ oder „ausreichend“, während die Experten bei drei Produkten sogar Mineralölbestandteile nachweisen konnten.

Konkret enthielten die Patties von Dm, Followfood und Block House aromatische Mineralölkohlenwasserstoffe (MOAH), die als hochbedenklich und krebserregend gelten. Auch der „Mein Veggie Tag The Wonder Burger“ von Aldi Nord/Aldi Süd wurde wegen der deutlich erhöhten Konzentrationen an gesättigten Mineralölkohlenwasserstoffen (MOSH) im Test als negativ bewertet.

Von einigen fragwürdigen Inhaltsstoffen abgesehen konnten die Patties immerhin aber nahezu alle in Sachen Geschmack überzeugen.

Quelle: fitforfun.de