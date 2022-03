In vielen veganen Aufschnitten steckt Mineralöl

Öko-Test bemängelt: In vielen veganen Aufschnitten steckt Mineralöl – Fleisch- und Aufschnittersatzprodukte erfreuen sich in Deutschland wohl steigender Beliebtheit, wie die zunehmend mit diesen bestückten Supermarktregale und Speisekarten großer Schnellimbiss-Ketten nahelegen. Letztere Ersatzprodukte für Wurstwaren, wollte „Öko-Test“ für die April-Ausgabe seines Magazins in Augenschein nehmen. Doch bis auf eine Empfehlung wartet auf die Leser beim veganen Aufschnitt stattdessen eine Mängelliste.

Wie „Zeit“ unter Berufung auf die „dpa“ berichtet, nahm man bei „Öko-Test“ insgesamt 19 Wurstersatzprodukte unter die Lupe (Ausgabe 04/2022). Dabei zeigte sich, dass bei vielen davon Mineralölbestandteile, zu viel Salz sowie umstrittene Zusatzstoffe enthalten sind. Unterm Strich blieb so nur ein einziges Produkt mit der Bewertung „gut“: „Vemondo Veganer Aufschnitt nach Schinkenwurst-Art“ von Discounter Lidl, 100 Gramm kosten dabei 1,49 Euro.

Eine bedauerliche Tatsache trübt auch dessen Eindruck:

Ausgerechnet dieser Testsieger wird „Öko-Test“ zufolge jetzt vom Hersteller überarbeitet. Ein weiteres Produkt erhielt die Note „befriedigend“: „Alnatura Veganer Tofu Aufschnitt Kräuter“ (2,07 Euro pro 100 g), bei den Inhaltsstoffen heimste dieses Produkt ein „Gut“ ein. Geschmacklich konnten auch die anderen 18 Waren überzeugen, ebenso wie in Fragestellungen des Geruchs, des Aussehens oder des Mundgefühls. Doch bemängeln die Tester bei allen, dass diese mehr oder weniger mit Mineralölbestandteilen verunreinigt sind.

Zwei Drittel der Wurstersatzprodukte erhielten daher lediglich im Gesamturteil ein „Mangelhaft“ oder fielen mit einem „Ungenügend“ durch. Woher die Mineralölbestandteile kamen, können die Autoren von „Öko-Test“ nur vermuten. Demnach könnten diese über Gleitmittel für Kunststoffdärme in die Produkte gelangen, so eine These. Weitere Kritikpunkte: Viele Produkte enthielten zugesetzte natürliche Aromastoffe sowie zu viel Salz.

Mutmaßlich darmschädigender Stoff entdeckt

Zudem kritisieren die Food-Tester bei vielen Wurstersatzwaren aus der Untersuchung, vom Testsieger und sechs Bioprodukten abgesehen, dass dem Aufschnitt auch das Verdickungsmittel Carrageen zugesetzt wird. Diese Substanz wird aus Rotalgen gewonnen, Carrageen steht in dem Verdacht, Entzündungen des Darms auszulösen und sei daher umstritten.

Quelle: zeit.de