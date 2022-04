Noname-Markenprodukte bei Aldi, Lidl und Co.: Web-App zeigt an, wer wirklich dahinter steckt – Es ist ein Thema, das ab dem Moment, da man davon beim Einkaufen erfahren hat, Neugierde weckt: Bei Discountern wie Aldi und Lidl gibt es seit jeher No-Name-„Eigenmarken“, doch auch Supermärkte wie Rewe oder Edeka haben Labels wie „Gut & Günstig“ oder „ja!“ im Angebot: Viele fragen sich, wer wirklich hinter diesen Namen steckt. Eine praktische Web-App zeigt es an.

Sind die teureren Markenprodukte den namenlosen Discount-Marken überlegen oder zumindest gleichwertig, wie viele behaupten? Tatsache ist, dass oftmals namhafte Hersteller hinter den Produkten stehen. Hier leistet die App der Plattform „Wer zu Wem“ Abhilfe: Auf dieser Webseite können Nutzer von einer gewaltigen Datenbank profitieren, wie „Chip“ berichtet.

Hinter vielen Namen wartet eine Überraschung.

In der mehr als umfangreichen Auflistung ist eine Unzahl von Produkten aufgeführt, welche sich in den Regalen deutscher Supermärkte und Discounter findet. Zusätzlich wurde diese Datenbank systematisch geordnet, die Produkte sind also nach Kategorien wie Fleisch- und Wurstwaren, Milchprodukten oder Tiefkühlware eingeteilt. Eine praktische Suchfunktion bietet die Seite von „Wer zu wem“ allerdings zum Stand dieses Artikels nicht. Dafür aber nützliche Tipps und mehr oder wenige geheime Produktbegriffe der Hersteller. Nützlich.

Doch die fehlende Funktion ist kein Beinbruch: Über die Suchfunktion des Browsers (Strg + F auf der Tastatur) kann aber jede geöffnete Unterseite schnell nach dem entsprechenden Produkt durchforscht werden. Auf der linken Seite findet sich der Name des Discounter-Produkts, rechts der tatsächliche Hersteller. Wird dessen Name geklickt, wird eine Vielzahl weiterer Informationen über das Unternehmen hinter dem jeweiligen Produkt offenbart, die von der Mitarbeiterzahl bis zur Adresse reichen.

Ein Beispiel:

Der Artikel der „Chip“-Redaktion nennt etwa das Produkt „Körner Joghurt“ aus dem Bestand von Aldi Süd. In der Tat verbirgt sich dahinter der bekannte Milchprodukte-Hersteller Ehrmann, der hier somit jedoch ein Produkt ohne den Ehrmann-Namensaufpreis im Portfolio hat. Wer sich also überraschen lassen möchte, oder schlicht genau wissen will, wer eigentlich hinter dem steckt, was man so verzehrt, wird mit dieser Webseite fündig.

Quelle: chip.de