Nissin Special Miso Ramen – Asiatische Nudelsuppen sind in vielen Restaurants der Renner und auch als Instantvarianten für Zuhause höchst beliebt. Nun hat sich der japanische Instant-Nudel Hersteller Nissin, den man vor allem für seine „Cup Noodles“ kennt, mit der internationalen Ramen-Restaurantkette Takumi zusammengetan, um den perfekten Ramen-Geschmack nach Deutschland zu bringen – mit den„Special Miso Ramen“.

Tolle Neuigkeiten für Fans der Instant-Nudeln: Der neue Ramen-Genuss wird in ganz Europa in allen Takumi-Filialen erhältlich sein. In Deutschland gibt es zwölf Filialen, etwa in Berlin, München, Frankfurt oder Düsseldorf. Alternativ werdet ihr die „Special Miso Ramen“ der beiden Masters auch im Asia-Supermarkt oder bei Amazon erhalten können. Damit wird die köstliche Palette der Instant-Nudeln erweitert – die Fangemeinde wächst ja beständig an.

Europaweit mausern sich Ramen nämlich zum Trendfood, Nissin ist dabei einer der bekanntesten Anbieter, dessen Produkte sich hoher Beliebtheit erfreuen. Mit Takumi hat man nun einen kongenialen Partner gefunden, im Zusammenspiel will man uns den japanischen Genuss auf Restaurantniveau ins Haus bringen. Gewellte Nudeln und Miso-Paste stehen für klassisch-japanischen Genuss.

Tomomitsu Taue, Marketing Director Europe bei Nissin, kommentierte: „Wir freuen uns sehr, dass wir mit Takumi einen starken und etablierten Partner gewinnen konnten. Mit unserem ‚Special Miso Ramen‘ haben wir zusammen ein Produkt entwickelt, das den aktuellen Trend und die steigende Nachfrage nach authentisch asiatischen Produkten aufgreift.“