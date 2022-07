NEWBrew: Brauerei verkauft Bier aus Abwasser – Es ist kein Geheimnis, dass Trinkwasser immer knapper wird. Schätzungen des World Wildlife Fund zufolge leiden bereits jetzt rund 2,7 Milliarden Menschen mindestens einen Monat im Jahr unter Wasserknappheit. Wissenschaftler suchen deshalb nach Lösungen, um dem Problem Herr zu werden – und eine davon könnte im Recycling von Abwasser bestehen.

Ein solches Projekt läuft aktuell im Singapur, und hat dort sogar schon ein Bier hervorgebracht: das „NEWBrew“.

Das alkoholische Getränk, welches aus einer Zusammenarbeit zwischen der nationalen Wasserbehörde des Landes, PUB, und der lokalen Handwerksbrauerei Brewerkz hervorgegangen ist, wurde im Jahr 2018 erstmals auf einer Wasserkonferenz vorgestellt.

Seit April ist das Bier auf Basis von „NEWater“ – Singapurs Marke für Trinkwasser, das aus Abwässern recycelt wird – nun in Supermärkten und in Brewerkz-Filialen erhältlich.

Dem PUB zufolge ist das neue Bier ein Bestandteil der Bemühungen, die Singapurer über die Bedeutung von nachhaltiger Wassernutzung und Recycling aufzuklären.

Nachdem die Idee der Aufbereitung von Abwässern früher weitgehend auf Ablehnung stieß, hat das Konzept mit Blick auf die weltweit schwindenden Süßwasserressourcen im Laufe der letzten zehn Jahre zunehmend an Bedeutung gewonnen.

„Bloomberg“ zufolge haben hochentwickelte Volkswirtschaften wie Israel und Singapur, die nur über begrenzte Süßwasserressourcen verfügen, die Technologie bereits in ihre Versorgung integriert. Städte wie Los Angeles und London prüfen derzeit Pläne, diesem Beispiel zu folgen.

Möglich wird NEWater durch die Desinfektion von Abwässern mit ultraviolettem Licht und das Durchleiten der Flüssigkeit durch hochentwickelte Membranen zur Entfernung von Schadstoffpartikeln.

Doch die Technik dahinter ist nur die eine Seite. Der Schlüssel zur Verbreitung dieser Technologie liegt darin, die Öffentlichkeit davon zu überzeugen, dass es sich nach der Aufbereitung des Abwassers auch wirklich um reines Wasser handelt.

Einer der Überbringer dieser Botschaft soll das NEWBrew-Bier sein.

„NEWater eignet sich perfekt zum Brauen, weil es neutral schmeckt“, erklärt Mitch Gribov, der Chefbrauer von Brewerkz. „Das Mineralienprofil des Wassers spielt eine wichtige Rolle bei den chemischen Reaktionen während des Brauens.“

Bezüglich des Geschmackes zitiert „Bloomberg“ Menschen aus Singapur, die das Getränk bereits probieren konnten. So resümiert ein Einheimischer: „Ich konnte wirklich nicht erkennen, dass es aus Toilettenwasser hergestellt wurde.“

„Ich meine, es schmeckt genau wie Bier, und ich mag Bier.“

Andere, die NEWBrew probiert haben, sind der Meinung, dass es ein erfrischendes, leichtes Bier ist, das perfekt zum tropischen Klima Singapurs passt: „Wenn man den Leuten nicht sagt, dass es aus Abwasser hergestellt wird, werden sie es wahrscheinlich nicht merken.“

Und so scheint NEWBrew ein echter Erfolg zu werden. Immerhin ist die erste Charge in den Brauerei-Restaurants bereits ausverkauft, und das Unternehmen geht davon aus, dass auch die Vorräte in den Supermärkten bis Ende Juli aufgebraucht sein werden.

Brewerkz erklärte in diesem Zusammenhang, dass man die Marktreaktion bewerten wolle, bevor darüber entschieden wird, ob es eine weitere Charge gebe.

Quelle: bloomberg.com