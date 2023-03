Neues Design: Getränke-Gigant aus Deutschland ändert Flaschen – Mit sofortiger Wirkung ändert ein großes deutsches Getränkeunternehmen das Design seiner Flaschen. Einem Medienbericht zufolge werden diese aufgrund von Umweltauflagen ab dem übernächsten Jahr anders aussehen. So wird das Unternehmen den oberen Teil seiner Flaschen komplett verändern.

Konkret geht es um eine neue europäische Umweltvorschrift: Diese besagt, dass ab 2024 alle Flaschen mit einem Volumen von bis zu drei Litern sogenannte „Tethered Caps“ benötigen. Das sind Verschlüsse, die fest mit der Flasche verbunden sind. So soll sichergestellt werden, dass lose Deckel nicht in der Umwelt landen, sondern beim Recycling immer an der Flasche bleiben.

Neue EU-Vorschrift

Die neue Vorgabe der Europäischen Union tritt ab Juli 2024 in Kraft, wie „Chip“ unter Berufung auf „Getränke News“ berichtet. Bei dem bekannten deutschen Mineralwasserunternehmen Gerolsteiner greift man dem vor. Bereits jetzt wird die Produktion angepasst. Demnach wurde das PET-Einweg-Sortiment des Mineralwasserriesen auf die besagten „Tethered Caps“, umgangssprachlich auch „Bleibt-dran-Verschlüsse“ genannt, umgestellt.

Dieser Schritt wurde laut einer Mitteilung aus dem Hause Gerolsteiner bereits in der vergangenen Woche eingeleitet. Bis zum Ende des ersten Quartals 2024 sollen demnach alle Einwegflaschen mit den neuen Verschlüssen versehen sein. Die 1,5-Liter-PET-Einwegflaschen aus dem Hause Gerolsteiner sollen dabei sukzessive zuerst die neuen Deckel erhalten. Ende 2023 sollen dann Getränke in PET-Einwegflaschen mit einem und 0,75 Liter Füllvolumen folgen.

Vorübergehend beides

Dem Bericht zufolge wird es eine längere Übergangszeit geben, in der Gerolsteiner-Flaschen sowohl mit herkömmlichen als auch bereits mit den neuen Deckeln erhältlich sein werden. Die Tethered Caps sollen eine geringere Höhe als die herkömmlichen Verschlüsse haben. Das Unternehmen betont, dass dadurch auch Material eingespart werde. Ein Siegel auf den Flaschenetiketten soll die Verbraucher über die Neuerungen informieren.

Zuletzt hatte Coca-Cola angekündigt, seine PET-Einwegflaschen mit den neuen „Tethered Caps“ auszustatten.

Quelle: chip.de